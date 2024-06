A vármegyei területfejlesztési program keretében jelenleg is zajlik a Bükfürdő területét érintő kerékpárút-hálózat bővítése. A beruházás lehetséges folytatásaként a jövőben érdemes lehet átgondolni a turisztikai célú kerékpárút Sajtoskál irányába történő továbbvitelét - hangzott egy a témában tartott sajtótájékoztatón Sajtoskálon.

A településen dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Turizmus Szövetség elnöke, a vármegyei közgyűlés alelnöke, és Moór Adrián független polgármester-jelölt beszéltek a tervekről.

Egy korábbi 2007-es tanulmány már foglalkozott az Alsó-Répce vidékének aktív turisztikai fejlesztési lehetőségeivel, ezeket a terveket érdemes leporolni, hiszen az első lépésként a Bük-Sajtoskál szakasz bükfürdői része most megépül - mondta el Kondora Bálint, aki hozzátette: végső célként Bük és Répcelak közötti túraútvonal létrejöttét lehetne megfogalmazni, hiszen ezen az szakaszon több értékes természeti és kulturális érték is található, amely izgalmas úti cél lehet az itt pihenőknek és több kis falvat is bekapcsolna a büki turisztikai kínálatba.

Moór Adrián elmondta, hogy egy jövőbeni kerékpárút építés leginkább turisztikai szempontból lenne üdvös a település számára. Egy Sajtoskált és a környező településeket is érintő túraútvonal kitörési pont lehet, amely bekapcsolja őket a Bük-Sárvár turisztikai térség körforgásába.