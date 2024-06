Az első felszólaló, Brenner János nagyprépost atya elmondta: azon a napon is sokan álltak ezen a helyen, a vértanú holttesténél, ugyanis itt, a közelben vetette a partra a víz a holttestét. Quirinus a Római Birodalomban a Száva partján, a ma Horvátországban található Sziszeken (római neve: Siscia volt) szolgált, keresztény hívei között. Elfogták, és az akkori tartományi fővárosba, Savariába szállították. A halálos ítéletet is itt hajtották végre. Az atya visszaemlékezett a hetvenes évekbeli nagy áradásra, amikor a Perint ugyancsak magas vízállása értette meg vele: igen, lehetséges volt így vértanúhalált halni.

Vass Albertet idézte: „a víz szalad, a kő marad”. Ezen az ünnepnapon erre lehet gondolni újra és újra: a megújuló, mindig változó víz mozgásban van, szalad. Ellenben a kő állandó. Szombathely, az egykori Savaria csak pár követ tudhat azokból a régi kövekből, ám a kő képletesen az egyházat is jkelenti. Krisztust idézte, aki így szólt Péterhez: „Te Péter (Kőszikla) vagy, és én erre a kősziklára építem fel az Egyházat, és a pokol kapui sem vesznek rajta erőt”. Ez a kő azóta is állandó, örök és stabil. Bár az évszázadok alatt többször is „temették” az egyházat, íme, most is működik és teszi a dolgát.

Páter Koltai Gábor prépost atya, plébános atya is köszöntötte a megjelent híveket. Felhívta a figyelmet Isten azon ajándékára, hogy „nem mindegyikünk lesz vártanú”. Sokan vannak a tanítók, de egyre inkább kellenek a hiteles, hűséges tanúk: erre buzdította a jelen lévőket.