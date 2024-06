– Felosztottuk a munkát, éjjel is dolgoztunk, a tűzoltóink most is szivattyúznak. Ahol a játszótérnél áttört a víz, az egyik telek kerítését le kellett bontanunk, mert az uszadék fennakadt, és a négy-öt méter hosszú fenyőrönkök, amiket hozott a víz, elkezdték duzzasztani a vizet. A víz felszedte a járdán az aszfaltot, a játszótéren a gyeprácsot, és két családi ház lakrészét elmosta. Az egyik családnak ki kellett költöznie.