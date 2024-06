Lokomoncok a fedélzeten 1 órája

Mesevonatot indít a GYSEV Szombathelyről, Győrből és Sopronból

A vasúttársaság május végén jelentette be, hogy megjelent a Lokomoncok a fedélzeten - kalandozzunk Zöldföldén! című mesekönyv. A különleges kötet története, Zinkó, Villő és Rolka szereplésével, most a Mesevonatok fedélzetén is megelevenedik, miközben az utasok aktív részesei lehetnek a varázslatoknak, és tanulságos történetekkel gazdagodhatnak. A Mesevonatok július 6-án Sopronból Győrbe, július 20-án pedig Szombathelyről és Győrből Sopronba indulnak.

A mesekönyvből az olvasók megismerhetik Zöldfölde lenyűgöző vidékét, amelyen a különleges zöld-sárga vonatok járnak. Itt élnek a parányi, emberi szemnek láthatatlan Lokomoncok: Zinkó, Villő és Rolka. A kötetben szereplő szemfüles gyerekek a sikeresen végrehajtott Nyüzsi-varázsnak köszönhetően hallhatják a Lokomoncokat, akikkel együtt utaznak, közösen varázsolnak, és rengeteg mindent tudnak meg Zöldföldéről, a környezetvédelemről és persze a vonatokról, a közlekedésről. A vasúttársaság mesevonatot állít szolgáltba. Idén júliusban három Mesevonatot is indít a GYSEV Zrt. Idén júliusban a GYSEV három mesevonatot indít a régió nagyvárosaiból - Sopronból, Győrből és Szombathelyről. A különleges járatok izgalmas családi programmal kecsegtetnek: a mesevonatok utasai átélhetik a mesekönyvben leírt varázslatokkal teli napot, és saját maguk is csatlakozhatnak Zinkó, Villő és Rolka kalandjaihoz. Útközben a Lokomoncok történeteit hallgathatják a Mesevonat utasai, és maguk is aktív részesei lehetnek a varázslatoknak, mókás, tanulságos történetekkel gazdagodhatnak. Bemutatkoznak a Zöldföldei Vasúti Rend Varázsmesterei is, akik Zöldfölde közlekedési rendje és környezetének védelme felett őrködnek, valamint szemmel tartják a zöldföldei manóvilág tagjait. Aki az utazás végén sikerrel teljesíti a zöldfödei tudáspróbát, részt vehet az eskütételen, és a Zöldföldei Vasúti Rend hivatalos tagjává válhat. A Mesevonatok indulási időpontjai: - 2024. július. 6., Mesevonat a Győrkőcfesztiválra

Sopron-Győr (09:45-11:06) - 2024. július. 20., Mesevonatok Sopronba

Győr-Sopron (08:51-10:06)

Szombathely-Sopron (11:00-11:51) A Mesevonatra a felnőtt jegy 3.990, a gyermek jegy 1.990 forintba kerül, a részvétel a 3 év alatti gyermeknek díjmentes. A Mesevonatokról további információk a GYSEV honlapján olvashatók:

