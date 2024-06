A statisztikák szerint hazánkban naponta körülbelül 250 gyermek születik. Ha kicsit nagyobban szeretnénk szemlélni a dolgot, ez a szám világviszonylatban akár több százezer fő is lehet naponta. Érdekes belegondolni, hogy ez a sok ember, ha összeadjuk a számukat, valamennyünknek csupán egy adatot jelent. Apró, egységnyi részekre bontva azonban igazán fontos, mérföldkövekkel felérő események ezek, hiszen minden egyes születéssel érkezik a családba egy újabb jövevény, aki a körülötte élő néhány ember életét gyökeresen megváltoztatja. Sőt lesz olyan is, akinek ő lesz a világon az egyetlenegy, a mindent jelentő. A legtöbb ember még csak nem is ismeri a számunkra legfontosabbakat. Mi is hát így a jelentőségünk?