Szombathelyen 2022. október 10-én alakult meg az első ukrán egyesület, mely több hazai segélyszervezettel együttműködve aktívan támogatja az ukránokat, akik Magyarországra menekültek. Az ajándékozással 91 ukrán nyelvű dokumentum került a könyvtár állományába, amelyeket a beiratkozott olvasók kölcsönözhetnek majd.

A beérkezett ukrán nyelvű könyvek hiánypótlók

Amint az ünnepélyes aláírás előtt dr. Baráthné Molnár Mónika könyvtárigazgató elmondta, ez év áprilisában kezdeményezte az egyesület a könyvek ajándékozását. Az együttműködésben utalt korábbi munkatársuk, Gajdos Zsuzsanna tojásfestő népi iparművész szerepére is, aki az eseményen vállalta a tolmácsolást. Az igazgató hozzátette: intézményükben az ukrán menekültek segítése, a jótékony szándék nem előzmény nélküli. 2022 márciusában szolidaritási délutánt hirdetett meg Szombathelyen négy kulturális intézmény, köztük a könyvtár is, az ukrán háború menekültjei és áldozatai részére indítottak adománygyűjtő akciót. A mostani megkeresést is örömmel fogadták.