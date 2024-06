A kampányszlogent, az ismert szurkolói szlogent védjegyként lajstromoztatta egy szombathelyi férfi, akinek neve egyezik Nemény András polgármester kabinetfőnökének nevével - robbantotta a hírt csütörtökön a Vas Népe. Kérdésekkel fordultunk Nemény András polgármesterhez és kabinetfőnökéhez, dr. Kovács Elődhöz.

A Védjegyértesítőben tavaly decemberben és idén áprilisban is közzétették a védjegyet lajstromozása során

Fotó: VN-grafika

Dr. Kovács Előd Péter magánszemélyként már a „mindenki szombathelyi” szlogen védjegybe vételi folyamatának lezárulta előtt írásban tájékoztatta Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát arról, hogy amennyiben a szlogen védjegy oltalmát a javára bejegyzik, úgy annak használatát ingyenesen felajánlja mind az önkormányzat, mind az önkormányzati tulajdonú cégek részére

– írta Kéner Balázs, a városháza kommunikációs vezetője levelünkre. Szerinte egy szlogen esetében nincs az önkormányzatnak joga a városnévhasználat megadásáról, vagy meg nem adásáról dönteni, így azt bárki szabadon kérheti. Az ügy tisztázása érdekében kérdésekkel fordultunk a város jegyzőjéhez is. A városháza kommunikációs vezetőjétől is kértük, de a jegyzőnek írt levélben is elkértük azt a dokumentumot, amiben a szombathelyi magánszemély "ingyenesen felajánlotta" az önkormányzatnak és az önkormányzati tulajdonú cégeknek a védjegy használatát.

Arra sem válaszoltak a városházáról, hogy védjegyjogosultként látta-e a Szova NZrt., a Szombathelyi Vásárcsarnok és az Agora Savaria NKft. "mindenki szombathelyi" védjeggyel ellátott hirdetéseit, reklámjait megjelenés előtt dr. Kovács Előd Péter, és azokhoz hozzájárult-e.

A toronyi cégnek kell(ett) fizetnie?

Kérdésekkel fordultunk a toronyi céghez is, amely "mindenki szombathelyi" védjegyet reklámozó kampány grafikai, nyomdai munkáit végezte, másrészt az Agora Savaria NKft. és a Szova NZrt. vezetőihez, hogy megtudjuk: kötöttek-e védjegylicencia-szerződést, s ha igen, mennyit fizettek. Egyelőre egyiküktől sem kaptunk választ.

A városháza kommunikációs vezetőjének válaszából az sem derül ki, hogy a toronyi székhelyű gazdasági társaságnak kell(ett)-e fizetnie azért, mert a védjegyoltalom alatt álló szlogent a plakátokon megjelenítette. S ha igen, mennyit.