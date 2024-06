Olvasónktól kaptuk a képernyőfotót, amelyen látszik: a Szabadalmi Közlöny és Védjegy­értesítő 2024. április 14-én megjelent 129. évfolyama 7. számának M784. oldalán 243 065 lajstromszámmal tették közzé a „mindenki szombathelyi” védjegyet. Nemcsak az döbbentett meg minket, hogy védjegy lett a kampányszlogen, hanem az is, hogy bejelentőjének neve megegyezik Nemény András polgármester kabinetfőnökének nevével.

Az Agora Savaria NKft. óriásplakáton is reklámozta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában lajstromba vett védjegyet

Fotó: VN-archív



Tavaly augusztusban jelentette be

Rövid keresgélés után megtaláltuk azt is, a Védjegyértesítő 2023. december 14-ei számában megjelent: a nizzai megállapodás szerint a „reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák” osztály árujegyzékére, termékjegyzékbe soroltatta a szlogent a szombathelyi magánszemély. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalába a „mindenki szombathelyi”-t 2023. augusztus 29-én jelentette be.

Megkerestük az illetékes hivatalt, telefonon figyelmünkbe ajánlották a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényt, így később azt is megnéztük. További kérdéseinkre írásban válaszoltak.

Levelükben megerősítették: a lajstromozási folyamat lezárult, a „mindenki szombathelyi” szómegjelölés jogerősen lajstromozásra került. A védjegy jogosultja kizárólagos joggal rendelkezik a szóvédjegy használatára vonatkozóan a 35. osztályba sorolt „reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák” szolgáltatások tekintetében – tudatták.



Kiemelték még:

[…] a védjeggyel szemben bármikor lehet törlési eljárást indítani, amely arra szolgál, hogy ha a védjegy lajstromozása valamely – a védjegy bejelentése napján fennálló – kizáró ok ellenére történt meg, az ilyen védjegy oltalma a keletkezésére visszaható hatállyal megszüntethető legyen

– írták. Kérdésünkre megerősítették azt is: a magánszemély a mindenki szombathelyi használatra vonatkozóan már jogosult védjegylicencia-szerződés kötésére.



Mi van, ha skandálják a szóvédjegyet?

Érdeklődésünkre – mi van, ha skandálják az ismert szlogent? – a hivatal azt is kifejtette:

A védjegyoltalom a jogosultat bármilyen használati cselekmény tekintetében megilleti, az nem korlátozódik a szó írott formájára.

"Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy az oltalom […] a jogosultat nem korlátlanul illeti meg, hanem kizárólag a védjegy árujegyzékében szereplő – azaz a 35. osztályba sorolt »reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák« – szolgáltatások tekintetében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csak e szolgáltatások tekintetében tud licenciaszerződést kötni, továbbá csak a felsoroltakkal azonos, illetve azokhoz hasonló áruk és szolgáltatások tekintetében léphet fel a megjelölés mások általi használata ellen” – írták.