Most már mondhatjuk: nincs olyan év, hogy ne érkezne hozzánk a vonatokkal kapcsolatos gyereknapi kérés. Mint minden évben, idén is Orbán Tamás motorműhely-vezető kalauzolt körbe minket az állomáson. Ezúttal a kalandozást az irányítóközpontban kezdtük, ahol Misa megnézhette, miként adnak szabad jelzést a vonatoknak és a vasúti átjáróknál várakozó autóknak.

Ezt követően a mozdonyok felé vettük az irányt, útközben láthattuk, hogyan mossák le a vonatokat, megnéztünk egy targoncát és még egy olyan traktort is láthattunk, amivel a villanymozdonyokat vontatják ki a zárt épületből. A traktorra, aminek a különlegessége, hogy a síneken is tud közlekedni, Misa természetesen fel is pattant. Aztán jött csak az igazi izgalom: előbb egy régebbi, majd egy vadiúj mozdony vezetőfülkéjébe is bepillanthattunk, ahol Tamás készségesen elmagyarázta Misának minden gombról és karról, hogy mire lehet használni, az egyik mozdonyt közösen még el is indították.

Közben Misa édesanyjától, Annától megtudtuk, kisfia két éve rajong a vonatokért, gyakran utaznak le Körmendre vonattal az ott dolgozó apukája elé, útközben Misa örömmel faggatja a kalauzokat a munkájukról.

A kisfiú farsangkor a japán vasúti átjárókat jelző táblának öltözött, otthon pedig Anna kizárólag akkor juthat be a konyhába, ha Misa megadja neki a zöld jelzést.