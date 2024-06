Az adományról – a színezett üveg mozaikról, amelyet a gimnazisták alkottak meg Dancs Jeanette tanárnő irányításával – dr. Stánitz Éva mb. főigazgató, orvosigazgató köszönetképpen azt mondta, a jó szándék, a szeretet és a segítőkészség ötvöződik benne. – Nagyon örültünk, amikor ismételten felajánlás érkezett az iskolából. Aki ránéz az alkotásra, annak a hit, remény, szeretet hármasa sugárzik róla. Betegeink épülését, gyógyulását, vigasztalását szolgálja majd a kép – fogalmazott Stánitz Éva, dicsérve a mozaik színösszeállítását és az ábrázolásmódját.

A mozaik arany keretes, belül egyre mélyebb kék

A gimnázium igazgatója, Hancz Gábor Tamás O. Praem. köszöntőjében megemlítette, hogy korábban is ajándékoztak már a kórháznak. A gyermekosztályra, a kardiológiai osztályra is került mozaik, melyeken jobbára mese-témákat dolgoztak fel tanulóik: Vuk, az égig érő paszuly, Süsü, a sárkány is megjelentek motívumként. A mostani ajándék „keményebb terep”, nem véletlenül szerették volna, hogy olyan osztályra kerüljön, ahol a betegek nehéz küzdelmeket vívnak.