A múzeumba ezen a napon a belépés díjtalan! A kiállítást akár egyénileg, akár vezetéssel is megtekintheti bárki, és a tárlatvezetés sem jelent kiadást ezen a délután-este folyamán. A kicsit korábbi kezdés oka a városi esti-éjszakai programsorozat: így tudták az ütközéseket elkerülni.

A kínálat több, mint egyszerű múzeumi látogatás. Megfigyelések támasztják alá, hogy a Múzeumok éjszakája esemény az átlagosnál több gyermeket és fiatalt is bevonz. Így hát a kicsiknek is lesznek foglalkozások: kézműves tevékenységek, papírvirág-készítés (ami illik a tárlat témájához is). Az egészen piciket színezők és játékok várják, lesz puzzle és játékkockák is. Az eseményt a Móra Ferenc Könyvtárral közösen rendezik.