A Nemzeti Összetartozás napján a Jókai parkban található I. világháborús emlékmű megkoszorúzásával kezdődött a KDNP által szervezett program, melyen Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő, Harangozó Bertalan a KDNP vármegyei elnöke, Melega Miklós a párt városi elnöke, Pados Benjamin, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) szombathelyi elnöke, valamint Lenkai Nóra polgármesterjelölt helyezte el a megemlékezés virágait. Ezt követően a már megszokott helyen, a Martineum Felnőttképző Akadémia épületében folytatódott a rendezvény, ahol Harangozó Bertalan köszöntötte a megjelenteket, aki rövid történelmi visszatekintése során arra mutatott rá, hogy miért is kellene elkerülni az orosz-ukrán háború eszkalálódását. A vármegyei elnök után Pados Benjamin lépett a mikrofonhoz és lényegében bemutatta az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség nem régiben alakult szombathelyi szervezetét.

A színvonalas komolyzenei műsor végén pedig Lovass Tibor és Nacsa Lőrinc beszélgetése következett. A KDNP országgyűlési képviselője először a hétvégi Békemenetről mesélt, kihangsúlyozva annak jelentőségét. A továbbiakban pedig a június 9-i választások kerültek a fókuszba.

- Lényegében az országjárás befejeződött, a fórumok véget értek. Most a kampány hajrában már a mozgósításra kell összpontosítanunk. Ez azt jelenti, hogy a támogatóinkat telefonon is megkeressük és elbeszélgetünk velük a június 9-i „kettős” választás tétjéről. Emellett pedig Orbán Viktor levelét személyesen visszük el az állampolgároknak, családoknak. Így persze lehetőség adódik az eszmecserére is. Ebbe pedig mind a helyi dolgok, mind pedig a nemzetközi történések beletartoznak – fogalmazott Nacsa Lőrinc. Hozzátette: az önkormányzati, valamint az európai parlamenti választásnak óriási most a tétje. Utóbbi esetében konkrétan az a kérdés, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból.

- Tagja vagyok a NATO közgyűlésein résztvevő magyar küldöttségeknek és szó szerint egészen örült ötleteket hallottam ott az utóbbi időben. Nem túlzás ha azt mondom, hogy a 24. óra környékén járunk. Éppen azért fontos, hogy az Európai Parlamentben egy békepárti többség alakuljon ki, mert más esetben tovább menetelnénk a szakadék felé. Egyébként szerintük ez egy igazságos háború, amiről mi teljesen másképp vélekedünk. Mi magyarok pontosan tudjuk, hogy egy háború csak veszteségeket hozhat: gyászt, tragédiát és pusztítást – mondta az országgyűlési képviselő, aki szerint a szombathelyi önkormányzati voksoláson arról dönthetnek a polgárok, hogy a város visszatér-e a fejlődés útjára, vagy újabb öt esztendőn át rossz irányba halad.