Nagy az érdeklődés a jánosházi egyes szavazókör jegyzőkönyv-vezetője szerint a mai szavazás iránt, 676 szavazóból 117-en voltak adták le a voksukat délelőtt 10 óráig, itt ez nagyon jó aránynak számít. Baráthné Kosztolánczki Krisztina azt is hozzátette, hogy reggel hat órától folyamatosan jönnek az emberek, az első szavazókat 6 óra 7 perckor fogadták: egy nyugdíjas házaspár érkezett szavazni először Jánosháza egyes számú választókörébe, a Szent Imre Általános Iskolába. - Fél kilenckor volt a mise, előtte és utána is nagy sor állt az urnáknál, most ebédig kicsit csendesebb lesz a tapasztalatok szerint. – tájékoztatott a jegyzőkönyv-vezető.