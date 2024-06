Bebes Istvánnal, Körmend polgármesterével szerda délelőtt néztük meg, mi újság a Rába partján. Nos, a folyó mindkét oldalán még víz alatt vannak a kiskertek, hétvégi házak.

Fotó: Szendi Péter

Ezeket csak csónakkal lehetne megközelíteni, ahogy például a Bárkaházat vagy az Ökocentrumot is. – Nagyon úgy néz ki, hogy ez egy elhúzódó magas vízállás lesz, ugyanis még most is 462 centiméteren áll a folyó. Abban bízom, hogy a korábbi árhullámnak már nem érkezik komolyabb utánpótlása, mert az igen jelentős gondokat okozna. Bár azokból most sincs hiány. Például a 86-os út és a töltés beszögellésétől jó 100 méternyire van egy átemelő, amit még nem tudunk megnyitni. Onnan úgy kell szivattyúznunk a vizet. Ezt addig kell csinálnunk, amíg a Rába egy bizonyos vízszint alá nem csökken – adott felvilágosítást Körmend első embere. Hozzátette: a kiépített védművek és a homokzsákok továbbra is maradnak. Jelenleg a vízügyi szakemberek folyamatosan járőröznek és figyelik, hogy nem keletkeznek-e szivárgások a gátakon, avagy más probléma nem adódik. Remélhetőleg azonban hamarosan rendeződik a helyzet.

A Rábán Magyarszecsődnél a focipálya teljes egészében a víz alatt van.