Albán, észak-macedóniai, koszovói, szerb, albán szakértők beszélgettek arról, hogy az EU egyes országaiban milyen az európai integráció népszerűsége. Közvélemény-kutatási eredményekkel szolgáltak arról, hogyan csökken a lakosság körében az EU vonzereje. Szerdán és csütörtökön emlékezetpolitikai viták is zajlottak. Például arról, hogy a különböző – elsősorban Közép-Európára és a Balkánra vonatkozó – konfliktusok emléke mennyire befolyásolja ezeknek a népeknek az identitását. Az emlékezet kérdései az EU egész működését áthatják. Szükség lenne kollektív európai identitásra. Kérdés, hogy meg lehet-e határozni olyan dolgokat, amelyekre az egész európai társadalom, a népek együttesen, az őket elválasztó tényezők nélkül emlékezhetnek. Legyen például egy olyan európai emléknap, amelyik közös, nem egyik vagy másik nemzeté, és mindenki számára hosszú távon elfogadható. Téma volt az is, hogyan lehet a kollektív emlékezetet a jelen problémái megoldásának szolgálatába állítani, és sok szó esett a civil társadalomról, a különböző lokális és regionális civil szervezetekről is: hogyan tudják befolyásolni a különböző szinteken megjelenő problémák értelmezését – hallottuk Pók Attilától, aki a szerda délutáni emlékezetpolitikai panelt vezette.

A csütörtök délutáni beszélgetés Miszlivetz Ferenc, az iASK főigazgatója vezetésével azt vizsgálta, miként lehet szembenézni a problémákkal, amelyeket nem is tudunk igazán definiálni. A címben kiegészítésként a „komplexitás perspektívái” szerepelt, utalva a jelenségek több oldalról való megközelítésére. Navracsics Tibor mellett Márka Szabolcs (Columbia University, USA); Sean Cleary, az FTI-iASK tanácsadó testületének tagja (Strategic Concepts), Rácz Orsolya (GLOBSEC, Szlovákia) és Faházi Benedek (ELTE, Bibó István Szakkollégium) beszélt az életünkben jelen lévő „ismeretlen ismeretlenekről”. (Utalás Donald Rumsfeld volt amerikai védelmi miniszter a tudásunk határairól szóló mondataira.)