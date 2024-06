Bálint Lászlót, a Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület elnökét kértük arra, hogy adjon egy kis helyzetjelentést a Rába vízállásával kapcsolatban és persze arra is kíváncsiak voltunk, hogy véleményes szerint itt van-e az ideje egy kis evezésnek, kenuzásnak.

- Vasárnap Csörötnek és Csákánydoroszló környékén eveztem, ma reggel pedig Körmendnél néztem meg a vizet. Jó egy méterrel volt a normál vízállás felett. De ez szinte naponta változik annak függvényében, hogy mennyi a csapadék Ausztriában. Most nincsenek drasztikus emelkedések, de azért változások bőven akadnak. Hullámzónak lehet a dolgot mondani, mert jön egy-két kisebb árhullám, aztán le is vonul, majd jön a következő. A szerencsénk az, hogy nem folyamatosan esik az eső a vízgyűjtő területen, így van idejük az árhullámoknak külön-külön levonulniuk, azaz nem megy rá az egyik a másikra – fogalmazott Bálint László. Hozzátette: most úgy tűnik, hogy a Pinka nagyobbat áradt, mint a Rába, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy a Kőszeg környéki részeken volt több csapadék. Így akár még szántóföldeket is elönthet a Pinka.