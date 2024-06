Ha lakásból házba költözne, akkor megtaláltuk Önnek az ideális választást. Nemcsak jó méretű, de modern is, minőségi alapanyagokból épült, és mindenre gondoltak a tulajdonosok. 5 szoba, szauna, a kert élvezhető méretű, öntözőrendszer van, hőszivattyús, ráadásul egyedileg, helyiségenként állítható a hőmérséklet. Ráadásul még fitneszhelyiség is van, így a sportos családnak megoldást tud kínálni az ingatlan, ha sűrűek lennének a hétköznapok. Nézze meg!

“Családi ház fiatalos luxussal , szaunával fitnesz helyiséggel 4 szobával! Szombathely nyugati városrészén rendezett kis forgalomú kertvárosi, nyugodt környezetben, 2019 ben épült 151 m2 nagyságú, déli tájolású családi ház eladó, A épület két szintes. Az alsó szinten található az amerikai konyhás nappali/ étkező + télikert ( ami teljesen nyitható kertkapcsolatos ) + szoba +fürdő/wc + előszoba + háztartási helyiség + garázs. A felső szinten, mely egyed,i gyönyörű lépcsőn megközelíthető, található 3 szoba +közlekedő+ fürdő +wc + fitneszhelyiség (az emeleti teraszon üvegfallal ) + szauna. Az éléskamra és a szerszámos tároló az udvaron lett kialakítva. A ház fűtéséről és hűtéséről korszerű hőszivattyús gépészet gondoskodik, padló és mennyezeti hőleadással, de ki lett alakítva a kondenzációs Vailant gázkazán gépészet is. A helységek hőfoka mindenhol külön szabályozható. Az árnyékolásról elektromos zsaluzia, biztonságról kamera és riasztó rendszer gondoskodik, okos rendszerrel, ezért szinte minden, akár távoli helyszínről is vezérelhető. A kandallónak és a napelemnek az előkészítése megoldott. A ház szépen parkosított, közepes méretűnek számító (530m2-es) telken áll, ami automata öntözőrendszerrel is fel van szerelve és külön öntöző vízóra is kiépítésre került.! Hogy kényelmes legyen a bejárás, a kinti kapu és a garázs elektromos távirányítóval nyitható.. A környék infrastruktúrája kiváló, közelben bevásárló központok sportpályák iskolák, szabadidő központ stb. megtalálhatók.”[...]