A Himnusz és a Határőrinduló elhangzása után Ilauszki Tiborné nyugalmazott határőr őrnagy, a Szombathelyi Határőr Nyugdíjasok Egyesületének elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: ezeket a találkozóikat 32 éve rendezik meg. A Határőrség ugyan 17 éve megszűnt, ám az egyesület továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja a hagyományőrzést – és ezt az alkalmat is. Bucsuban koszorúzást tartanak a kopjafánál, és részt vesznek Apátistvánfalván is az Országos Határőrnapi Ünnepségen is.

Dr. Horváth Attila, Szombathely alpolgármestere is szólt az árnyas sátrak alatt letelepedő ifjabb vagy korosabb nyugdíjasokhoz. Örömét fejezte ki, hogy derűs, összetartó embereket lát, hiszen a városnak nagyon fontos, hogy az ilyen mikroközösségek éljenek, jól működjenek.