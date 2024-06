Teljesen új burkolatot kapott az Új utca, korszerűsítették a Petőfi utcai járda egy szakaszát és megújult két oldalt a temetőkerítés Ölbőn. - A jó gazdálkodás eredménye mindez, összesen mintegy 30 millió forintot fordított az önkormányzat a beruházásokra - fogalmazott Smideleus László polgármester, aki jövőben is folytatná az út- és járdafelújításokat. A József Attila és a Dózsa György utca renoválására például a napokban adtak be pályázatot a Magyar falu programban.

Az M86-os út megépültével mindössze tíz perc távolságra került Ölbő a vármegyeszékhelytől. A polgármester szerint egyrészt ennek köszönhető, hogy sokan helyben maradtak és sokan be is költöztek, a település lélekszáma fokozatosan nőtt az elmúlt években. Másrészt betudható ez annak is, hogy valamennyi szolgáltatás elérhető a faluban: uniós forrásból új bölcsőde épült, megújult és a nyáron külső színezést kap az óvoda épülete, helyben van iskola is, a háziorvos pedig naponta két órában személyesen fogadja a pácienseket a megújult rendelőben. Fontos a lakosok komfortérzete, szeretnénk minden szolgáltatást megadni az itt élőknek - húzta alá a polgármester. Emlékeztetett: öt településsel karöltve megvalósult a csatornahálózat kiépülése, ezáltal összközművessé vált a falu, vonzereje nőtt.

Szólt arról is: az elmúlt években jelentős fejlesztési forrás érkezett Ölbőre különböző pályázatokon: így újult meg a kultúrház épülete, több utca, a ravatalozó, továbbá több ízben falunapi rendezvény lebonyolítására és rendezvényszervezésre is több millió forintot nyert az önkormányzat. Mindezek közbenjárásáért köszönetet mondott a térség országgyűlési képviselőjének és a kormánynak.

- A polgármester úrral folytatott közös munka révén több fejlesztés központi forrásból valósult meg Ölbőn. Ha a településért kell harcolni, Smideleus László jó szövetséges. Fantasztikus munkát végzett az elmúlt öt évben Ölbőn. Azt kívánom, hogy ugyanilyen sikerekkel folytatódjon az elkövetkező önkormányzati ciklus is az ő vezetésével - fogalmazott Ágh Péter. Majd így folytatta: A magyar vidék fejlesztésének alapja a béke, ezért fontos, hogy Ölbő fejlődése érdekében az itt élők kiálljanak a béke mellett.