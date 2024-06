A kánikula ellenére ebben az évben is tömegek mozdultak meg az alkalomra, és töltöttek együtt egy kellemes napot, akár 17 órán át. A délelőtti programoknak a Mesevár Óvoda adott helyet. Itt kezdődött fél tízkor a családi délelőtt, Fehér Ferenc polgármester köszöntőjével. Pomázi Zoltán, a Bojtorján együttesből adott gyermekműsort, majd Manó ping-pong következett az Asztalitenisz Klubbal. A szórakozás és sportos mozgás játékos vetélkedőkkel, sorversenyekkel folytatódott. Közben egyre finomabb illatok érkeztek a kondérok felől: a bográcsozás tündérei és lovagjai, vagyis a főzőverseny csapatai tüsténkedtek, igazán remek hangulatban. Egy órakor jött el a várva várt eredményhirdetés, majd a jól megérdemelt ebéd.

A délutáni helyszín a Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár rendezvénytere lett. A helyi termelők, kézművesek, amatőr művészeti csoportok mellett vasi alkotók munkái is megjelentek. Három órakor „Kapcsolatos” címmel kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők: a kulturális programot Tárczy Orsolya festőművész nyitotta meg. Négy órakor egy más műfaj következett: slágerek mindenkinek! Ezt a szombathelyi Dalkommandó hozta el a helyieknek. Aztán a Szenior Örömtánc Klub, majd a Geminium Castellum Énekegyüttes szórakoztatta a nagyérdeműt. És még itt sem volt vége: akrobatikus rock and roll kápráztatták el a nézőket a Rocky Dilly tagjai, majd a Talent – Szemes Bíró Emma és Sági Ákos – mutatkozott be.