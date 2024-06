Június 1-jén, a jákfai sportpályán rendezték meg a Sárvár környéki önkéntes tűzoltók versenyét, melyre hat településről érkeztek csapatok. A szakmai megmérettetés mellett főzőversennyel is készültek a szervezők. A főszerep azonban – természetesen – ezúttal is a jókedvvé és a közösségépítésé volt - áll a katasztrófavédelem beszámolójában, amelyből az is kiderül: a rendezvényt Csende Sándor Viktor tűzoltó alezredes, a Sárvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség megbízott kirendeltségvezetője nyitotta meg.

Az időjárás nem volt túl kegyes a versenyzőkhöz, a vármegye felett átvonuló zivatarok többször is félbeszakították a versenyt. A tervezett versenyszámok közül így csupán a kismotorfecskendő-szerelést tudták értékelni, ez alapján dőltek el a helyezések.

A képzeletbeli dobogó legfelső fokára női, férfi és ifjúsági kategóriában is Répcelak csapata állhatott fel, második helyen végzett Csénye csapata, a harmadik helyezettnek járó kupát a bejcgyertyánosi önkéntes tűzoltók vehették át, a főzőversenyben pedig a jákfai csapat bográcsétele bizonyult a legízletesebbnek.

A díjátadást követően Fodor Lászlóné, a település polgármestere szólt a csapatokhoz, örömét fejezte ki, hogy az idei megmérettetésnek településük adhatott otthont, és bizodalmának adott hangot arra vonatkozóan, hogy a kedvezőtlen időjárás nem szegte kedvét a résztvevőknek. Végül Kovács András, a Vas Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke is megköszönte az önkéntes tűzoltók rendelkezésre állását, a mindennapok során nyújtott munkájukat - olvasható a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.