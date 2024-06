– Czeglédy Csabát értem el, a bizottság elnökét, aki azt mondta, hogy hagyjam békén, ne hívogassam. Hát kit hívogassak ilyen ügyben, a megyéspüspököt? Kíváncsi lennék, ha az édesanyja fürdene ilyen körülmények között, akkor is elnézné-e éveken keresztül. Nagyon rosszul esett, hogy rám tette a telefont, ez volt az utolsó csepp a pohárban, ezért is mentem be a szerkesztőségükbe. – panaszolja a 88 éves asszony.

Az idős hölgy egyedül van, segítséget csak Budapesten élő lánya tud neki nyújtani, aki igyekszik minél többet hazautazni hozzá, ahogy munkája engedi. Vele is beszéltünk, mivel édesanyja nehezen mozog a városban, kezébe vette az ügyet.

- Hazamentem, mert anyukám sírva hívott fel, hogy több helyre telefonált már, nem mond senkit semmit és még csúnyán is beszéltek vele. Azért ez már nonszensz, hogy lassan három éve a konyhában lavórba fürödjön. A kádba csak akkor tud, ha én otthon vagyok és be- illetve kisegítem. Ez így baleset és életveszélyes számára. - fogalmazott Magdi néni lánya, aki először írásos panaszt tett a SZOVA Zrt.-nél, érdeklődött, mikor valósulhat meg a zuhanykabin beszerelése, amire elmondása szerint nem érkezett reakció, majd személyesen is bement a bérlakás-kezelő cég ügyfélszolgálatára, ahol szintén nem kapott pontos választ.

- Úgy három hete a bojlert lecserélték elektromosra anyukámnál, amit a szakembereknek pontosan a FELÜLTÖLTŐS mosógép felé sikerült elhelyezni, azt mondták, ideiglenesen. Most nem lehet felnyitni a mosógép tetejét, így a mosás sem egyszerű a 88 éves anyukámnak. Azt mondták, jönnek megcsinálni és nem csinálják. Kérdem én, mit jelent az ideiglenes? Hónapokat, vagy éveket, ahogy a zuhanykabin cseréjénél is? Oké, hogy jöttek fotózni, a tervrajz is megvan már két éve, de a kivitelezés mikor lesz? – teszi fel a kérdést a 88 éves asszony lánya.



Magdi néni bérleti szerződését is megmutatta nekünk, amikor arról érdeklődtünk, mi tartozik a bérlő felelősségi köréhez, illetve mi az, amit az önkormányzatnak kell biztosítania számára. A szerződés szerint Magdi néni bérlőként köteles a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a karbantartásáról és felújításáról gondoskodni, ahogy a lakás tisztán tartásáról, az elektromos vezetékhálózat kapcsolóinak és csatlakozóinak, aljzatainak javításáról és cseréjéről is.