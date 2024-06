Több mint harminc osztály regisztrált az Öregdiák találkozóra. Mesterházy Balázs igazgatótól megtudtuk: az iskola udvarán felállítandó sátorban délelőtt a hálaadó áhítat után műsort adnak diákjaik, ott tartják a Horváth Antal és Söptei Imre által írt iskolatörténeti könyvük bemutatóját és előadással készül az iskolához családi szálakkal kötődő Arató András (Hide The Pain Harold). A vezetett iskolai és tankerti séták mellett – jövőbe mutató programpontként – hivatalosan is beszámolnak a TEKI Öregdiákok Baráti Körének megalakulásáról.

Az Öregdiák találkozó utcabállal zárul, melyet Kőszeg önkormányzatának támogatásával idén szerveznek meg először. Ezzel kapcsolatban Básthy Béla polgármester lapunknak elmondta, hogy a városházán folyamatosan napirenden van Kőszeg iskolaváros imázsának erősítése. Ennek jegyében immár harmadik éve a város Kőszegi Diákjelvénnyel búcsúzott a ballagóktól, idén pedig az evangélikus iskola Öregdiák találkozójához csatlakozva a Diákünneppel zárják a tanévet. A Diákünnepre visszavárják a kőszegi iskolákban végzett diákokat a világ minden részéről – a legtávolabbról érkezők és a legrégebben végzettek külön köszöntését is tervezik. Az ötletet pozitívan fogadta az evangélikus iskola, így, ha a diákság is megfelelően reagál, a nagy múltú intézmény évfordulóján egy új hagyományt indíthatnak útjára Kőszegen.

Mesterházy Balázs a város kezdeményezéséről így vélekedik: – Természetesen nemcsak az anyagi támogatás miatt fogadtuk szívesen az ötletet, hanem mi is megláttuk azokat a lehetőségeket és – főleg kapcsolati – értékeket, amiket az egykor idejáró diákok tudnak hozni saját iskolájuknak és Kőszegnek. Már az elmúlt években is szerettük volna összegyűjteni saját intézményünk alumni közösségét, erre jó alkalomnak tűnt a 125 éves évforduló. A közös Diákünnep meghirdetése szerintem fontos üzenet. A délutáni és esti programot – közös EB-meccsnézés, zenei előadások, úgynevezett „open mic” lehetőség és esti utcabál mások mellett Meggie-vel és DJ-vel – természetesen mindenki számára nyitottnak hirdetjük. Mi is örülnénk, ha ez az alkalom egy hagyományteremtő, tanévzáró Diákünnepet indíthatna el, azon leszünk, hogy ezen az alkalmon áldás legyen.