Az idei rendezvény első napjáról és a szombati megnyitóról itt olvashatnak tőlünk helyszíni riportot, az aznapi folytatást pedig ebben a cikkben részleteztük. Mit tartogat az utolsó nap?

Természetesen vasárnap is mindenkit várnak a kirakodóvásár árusai Őriszentpéter központjában. A kézműves és népművészeti alkotásokon kívül ezernyi használati cikk, eszköz, ajándéktárgy is böngészhető, vásárolható. Gasztronómiai „részleg” is várja a vásározókat finom falatokkal, kézműves sajtokkal, sokféle édességgel – és persze jóféle borokkal. Az Őrségi Termelői Piac pedig ennek közelében, a sportöltöző alatti téren kínálja a friss, házias zöldség-gyümölcs kedvelőit.

Kulturális és szórakoztató programok ma is voltak-lesznek Őriszentpéteren a szabadtéri színpadon. Tíz órától szabadtéri zenés Istentisztelet volt, fél tizenkettőtől pedig a kicsiknek Brandnyúl gyermekkoncert.

Egy órától várható Tóth Ede: A falu rossza című népszínmű, amit a Körmendi Kastélyszínház Társulat és a Béri Balogh Táncegyüttes adnak elő. Háromtól a Gasztonyi Dalkör örvendezteti meg a látogatókat, fél négytől pedig – egészen más stílus – a White Tiger Akrobatikus Rock and Roll Táncklub műsora következik. „Mulassunk együtt!” – invitálnak négytől a Sláger Tibo programjára. És végül – amit alighanem nagyon sokan várnak – záróprogramként este hattól élő koncertet ad az Ocho Macho!