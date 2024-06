- Tartalmas időszak van mögöttem, 2019-ben a választások után a Béke utca aszfaltozására nyertünk 30 millió forintot – kezdte az elért eredmények bemutatását Szerdahelyi-Bánó Irén, Nemescsó polgármestere. – A következő eredményes pályázaton kommunális eszközöket szerezhettünk be. Mivel a falunkban nagy a zöldfelület, ezek gondozása vált könnyebbé. Bár már hosszú évekkel ezelőtt kiépítették a településen a szennyvízcsatorna-hálózatot, négy háznál nem volt megoldva, itt az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízátemelő üzemelt, mely gyakran meghibásodott. Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselőjének közbenjárására a Belügyminisztériumtól pluszforrást kaptunk. Az új átemelő kiépítésével megoldódott a probléma. A temetőhöz vezető járda, illetve a kerítés is megújulhatott. Rendezvényekre, közösségi kemencére is sikerült forrást szerezni.

Szerdahelyi Bánó Irén Nemescsó polgármestere a virágos hivatal előtt: büszke vagyok településünk lakóira, rájuk mindig lehet számítani.

Fotó: Horváth László



- Tervek vannak bőven – mondja mosolyogva a polgármester. – Vannak olyan utcáink, ahol az utak burkolata nem megfelelő. Ezek aszfaltozására szeretnénk forrást találni. Emellett Nemescsó külterületi útjait is szeretnénk rendbe tenni.



A régi iskola épületében található a helytörténeti kiállítás. Ha lehetőség nyílik rá , az intézményt szeretnék modernizálni. A tárlatot a Tézsua Hagyományőrző Egyesület rendezte be. Bemutatják a település múltját, megtekinthető egy korabeli orvosi rendelő, megismerhető milyen volt a paraszti konyha. Nemescsó artikuláris helyként, az átlagosnál fejletteb volt, a lelkészek nagy hangsúlyt fektettek az emberek tanítására. Így nem maradhatott el az iskola bemutatása. Illetve nyáron átadják a mezőgazdasági eszközöket bemutató színt.

- Nemescsón összetartó a közösség – folytatta a polgármester. – Mi sem bizonyítja jobban, hogy amikor Molnár Léna és szülei támogatására volt szükség, egy emberként mozdult meg a falu. Sokan segítenek társadalmi munkában is a falu építésében. Büszke vagyok településünk lakóira, rájuk mindig lehet számítani.

Szerdahelyi-Bánó Irén végezetül megjegyezte: - Úgy érzem sikerült megtalálni az egyensúlyt a család, három kisgyermek édesanyjaként és a polgármesterség, a falu ügyeinek intézése között. Megbíznak bennem a helyiek, mindenben számíthatnak rám, talán ennek is köszönhető, hogy egyedüli polgármester-jelöltként októberben a második ciklusomat kezdhetem meg.