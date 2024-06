Az idei 51 benevezett pálinkát három, független bíráló zsűrizte: Birkás István, a győrvári Birkás Pálinka tulajdonosa, Nagy László, az egyházasrádóci Nagy Pálinka Manufaktúra vezetője és Dr. Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park igazgatója. A pontozás négy fő szempont alapján történik: technológiai tisztaság, illat, íz és harmónia. Ezek egyenként 5-5 pontot jelenthetnek, azaz, összesen húszat. A három zsűriző révén így maximum 60 pontot érhet el egy pálinka. Nevezni akár több itókával is lehet; az üvegek természetesen címke nélkül, mindössze egy-egy véletlenszerű sorszámmal kerülnek a szigorú bírák elé – tudtuk meg Rácz Károlytól, aki a program ötletgazdája és fő szervezője.

A kapott pontokat összesítik, és így rangsorolnak. Arany minősítést 53 pontra (vagy ezen felül) adnak, ezüstöt jelent a 47-52 pont, a bronz pedig 41 és 46 pont között jár. Az idei évben 18 arany, 28 ezüst és 5 bronz fokozatot osztottak ki a bírálat során. Az elmúlt évek során a minőség folyamatosan javul, ami öröm a rendezők számára. A legsikeresebb tételek (általában 5-6 fajta) közül a verseny legjobbját a jáki pálinkakóstoló közönség szavazza meg. Ezt az eseményt idén június elsején, szombaton este tartották a helyi Művelődési Ház nagytermében, szép számú közönség részvételével. A kellemes esthez és a jó hangulathoz – mint a korábbi években is – finom helyi harapnivalók és a Kánya Band két zenésze is hozzájárult.

Dr. Tóth Ernő polgármester köszöntőjében elmondta: a titok a kis adagokban és a hozzá kísérőként járó víz fogyasztásában van. Fontosnak tartotta, hogy egyetlen évben sem tért haza innen senki részegen, ittasan, de rossz hangulatban sem. Babérokra nem tör, de két pálinkával ő maga is nevezett a versenyre. Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke is megtisztelte jelenlétével az eseményt. Örömét fejezte ki, hogy – akárcsak a borok terén – az utóbbi években a magyar pálinka (és annak készítése) is a minőség irányába ment el, és fontos, hogy kialakult a kulturált fogyasztás is. Ő maga is gyümölcstermesztő és pálinkakészítő, és jó reménységgel néz az idei termés felé.