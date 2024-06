Egy napon akár három előadás

– Három évadot voltam Kecskeméten, 3-4-5 főszerepet játszottam mindegyikben. Egyik évadban vasárnaponként, délelőtt tíz órakor a koldusfiút játszottam a Koldus és királyfiban, gyerekmusical volt, családi előadás, énekeltem, táncoltam. Délután három órakor Gribojedov: Az ész bajjal jár című darabjában léptem fel egy elkényeztetett úrilány szerepében, este hét órakor pedig a Rozewicz Fehér házasságában játszottam, és amikor tíz körül vége lett, én úgy éreztem, hogy még most jöhet további előadás. Ez azért van, mert vannak szerepek, amik feltöltenek, erőt adnak. De nem mind ilyen. Például a Szent Johannában többször van nagy fordulat, amikor felül kell írni logikával a hitemet – elementáris erővel, hiszen az életem függ tőle. A szerepben, mivel hiszek, el fognak égetni máglyán. De nem égetnek el, ha visszavonom mindazt, amiben hiszek. Hát visszavonom, aztán mégis börtönbe csuknak. Erre széttépem, amit aláírtam, mert ha így is börtönbe tesznek, akkor inkább nem tagadok meg mindent, amiben hiszek. Végül elégetnek. Egy ilyet végigjátszani, Szent Johanna után hazamenni, azt is jelenti, hogy kiürül, megtisztul, elfárad az ember, kissé talán érzéketlenné és súlytalanná is válik aznap.

Boszorkánynak nyilvánították és elégették

Kata-Lina a levonható tanulságokat keresve arról is beszél, hogy Szent Johanna nem gondolt bele semelyik másik fél igazságába sem, csak a maga igazát mondta, és az összes fél, akinek a hatalmát sértette, aki ellen ő harcolt Franciaországért, összefogott ellene, és egy koholt per végén boszorkánynak nyilvánították és elégették.