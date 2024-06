Hal 48 perce

Pinka-völgyi Halas Nap: jó hírt közöltek a szervezők

Több ízben lapunk is beszámolt róla: évtizedek óta nem látott mértékű árhullám vonult végig a Pinka-folyón, víz alá kerültek a környező települések, többek között a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének “otthona”, Vaskeresztes is. A megrendítő események után jó hírrel jelentkezett a szervezet: idén is jön a Pinka-völgyi Halas Nap.

Cseh-Egyed Bernadett Cseh-Egyed Bernadett

Az árvízi helyzet és a nehézségek ellenére, sok előkészítő munka után és bízva az elkövetkező egy hónap pozitív változásaiban, idén is megrendezzük a Pinka-völgyi Halas Napot. Célunk, hogy az elmúlt napok keserűségeit a Pinka völgy lakosaival együtt feledjük el, és egy örömteli napot töltsünk el Vaskeresztesen - közölte Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke. Idén immáron tizedik alkalommal várnak mindenkit fenséges halételekkel, izgalmas gyermekműsorokkal, valamint táncos-zenés programokkal július 13-án szombaton, Vaskeresztesen, az Alpesi Fogadó és Horgászturisztikai Központ területén. Az árvízhelyzet ellenére mindent megteszünk, hogy a horgászversenyek zavartalanul megvalósulhassanak. Amennyiben az időjárás, vagy az elmúlt időszak eseményei miatti belvizek közbeszólnak, az érintetteket a versenyt megelőzően értesítjük. A halászléfőző és halétel készítő versenyt garantáltan megtartjuk. A résztvevő csapatok évről évre finomabbnál finomabb ételekkel készülnek, többek között halászlével, sült halakkal, füstölt pisztránggal és egyéb halétel különlegességekkel - húzta alá Puskás Norbert. Szólt arról is, a magyarországi évi 6-6,5 kilogrammos fejenkénti halfogyasztás igen alacsony, jelentősen elmarad az európai uniós átlagtól is, ami évente és fejenként 20 kilogramm körüli. A rendezvény a halételkészítő verseny által a halfogyasztás népszerűsítésére is kiemelt figyelmet fordít. Az ingyenesen látogatható délutáni programok az Alpesi Fogadó rendezvényterében kezdődnek 14 óra után pár perccel a Vaskeresztesi hagyományőrzők műsorával és az ünnepélyes eredményhirdetéssel. A gyerekeket édességosztó show és a BRANDNYÚL fellépése várja, valamint egész délután szórakoztató programok, mint lufi kánaán, csúszdás légvár, arcfestés lesz szintén díjmentesen. A hangulatról a Körmendi Fúvószenekar gondoskodik, akik a BRANDNYÚL előtt lépnek fel hangulatos koncertjükkel. A horgászat szerelmesei a Tacklebait bemutatón új technikákat sajátíthatnak el és megismerkedhetnek a legújabb termékekkel. Emellett a Mittl pincészet borkóstolóval kedveskedik a látogatóknak, hogy a halak mellett mindenki a Vas-hegy kiváló boraival is megismerkedhessen. Az esti tombolasorsoláson értékes nyereményekkel várják az érdeklődőket, majd a Sary Lilyum hastánccsoport és Sövegjártó Áron a Madách Színház színésze szórakoztatja a közönséget egy humoros zenés műsorral. Az estét egy lenyűgöző tűzzsonglőr show zárja.

A rendezvény nem titkolt célja a kezdetek óta halfogyasztás népszerűsítése mellett a horgászvizek és a természet szeretetére való nevelés. A programok által megismerkedhetnek a fiatalok a sporthorgász módszerekkel, valamint a szabadidő hasznos természet közeli eltöltésére neveli a jelen és következő generációkat. Várják a nevezőket Már fogadják a szervezők a jelentkezéseket a Pinka-völgyi Halas Nap halétel készítő versenyére. A benevezett csapatoknak vállalni kell, hogy minimum tíz érdeklődőnek kóstolót biztosítanak az általuk készített halételből 12.30-17.00 óra között a készletek erejéig. A szervezők a nevező csapatoknak maximum 10 ezer forintot biztosítanak a hozzávalókra, továbbá tíz főre a terítéket, asztalt és két padot is adnak. Az első három helyezést elért csapat ajándékban és emléktárgyban részesül. Nevezési határidő: július 4.

