Dejan Horvat markovcii, Bodorkós Imre szentgotthárdi plébános, valamint Császár Róbert diakónus szentmisét mutatott be Hirnök Józsefért és minden elhunyt Rába-vidéki szlovénért. A kulturális műsorban fellépett az ötéves évfordulót ünneplő Porabski Trio énekegyüttes, a Velner család és a Što mačas együttes. Rába-vidéki táncokat mutatott be az MSZSZ felsőszölnöki néptánccsoportja. A szentmise-liturgiát a Pável Ágoston vegyes kar énekelte. Az eseményen átadták a Rába-vidékért díjat, amelyet idén Csatóné Balogh Mária, Windisch Ildikó és Viljem Hribernik vehetett át. A rendezvényt további kiegészítő programok is gazdagították. Az udvaron papírvirágot készíthettek és kipróbálhatták a fazekasmesterséget is az érdeklődők – mindkét tevékenység szorosan hozzátartozik a szlovén identitáshoz, művelésük generációról generációra öröklődik; fontos a megőrzésük. A gyerekeket pedig felfújható játékok szórakoztatták a játszótéren. A nap további részében a szlovén ŠTRK zenei együttes szórakoztatta a vendégeket.