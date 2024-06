A szakmai elismerés egyfajta visszaigazolása annak: mások is fontosnak tartják, amit csinál - mondta lapunknak Both Gyula. Hozzátette: egész életében dísznövényekkel és azok kártevőivel foglalkozott. A kormányhivatalban pedig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a NÉBIH közös programjában kis kultúrák növényvédőszereinek engedélyeztetését végzi, továbbá a lakosság segítése, tájékoztatása is a feladatai közé tartozik.

Bár az idén hivatalosan nyugdíjas korba lép, Both Gyula úgy tervezi, a szakmai munkát nem adja fel: a dísznövények és az új fajták foglalkoztatják, tervei szerint bekapcsolódik a direkt szaktanácsadásba és folytatja a toxinokkal kapcsolatos vizsgálatokat. Minden mellett pedig szeretne több időt tölteni unokájával.