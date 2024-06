A Területi Választási Bizottság a mai napon másodfokon is megállapította, hogy Lenkai Nóra a Fidesz polgármesterjelöltje több törvényt is megsértett kampánya során azzal, hogy kiskorú gyerekeket vont be a kampányába szüleik tudta és jóváhagyása nélkül. A TVB Lenkai Nórát eltiltotta a további jogsértéstől. Továbbra is érthetetlen, hogy a jelöltasszony oktatásban dolgozóként nem vigyáz a gyerekekre, ezzel szemben felhasználja őket saját politikai céljaira. Felszólítjuk, hogy a hátralevő időben hagyja békén a gyerekeket, ne kampányoljon többet iskolában!