A forrás fölé 1915-ben a XVIII. őrzászlóalj épített kalapot orosz hadifoglyok segítségével. A nagy háború idején a környéken állt az egyik legnagyobb katonai hadifogolytábor Ostffyasszonyfánál, amelynek a vízellátását volt hivatott biztosítani. A vizet szivattyúkkal juttatták el a forrástól a táborba. A szépen felújított művet – felhasználva eredeti dokumentumokat, fényképeket – kilenc éve, 2015-ben avatták fel. A kapu feletti zárókövet egy eredeti fénykép alapján készítették el. Azóta folyamatosan csinosítgatják, tisztogatják, és évente tábori szentmisét is tartanak a helyszínen. Ebben az esztendőben június 30-án lesz az aktuális megemlékezés, a szentmisét dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsek mutatja be. Az eseményre készülődve az önkéntesek, helyi iparosok és az MH Klempa Kálmán 7. területvédelmi ezred Poppr Emil 83. területvédelmi zászlóaljának tartalékos katonái ismét tisztogatták, rendezgették a környéket, a forrást, javítgatták a kút burkolatát. A forrás tisztítása közben került elő a víz alól elég jó állapotban az eredeti zárókő. Burka Zoltán tartalékos katona és Horváth Gábor helyi iparos sokat tett a kút állapotának javításáért, a környék rendezéséért. Ők ketten készítették a padokat a kis patakocska mellett, és a kút kapuja is Horváth Gábor műve.