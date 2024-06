A víz, a csapvíz fontosságáról, életünkben betöltött szerepéről beszélt az államtitkár az érdeklődő diákoknak. „Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy” – Antoine de Saint-Exupéry idézetével kezdte előadását V. Németh Zsolt, aki hozzátette: Magyarországon természetesnek ves - szük, hogy a víz korlátlanul rendelkezésre áll, de be kell látni, hogy ez nincs így. Az államtitkár bemutatta a vízfelhasználás folyamatát, amely a vízbázisból csőhálózaton keresztül jut el a víztornyokba, onnan a fogyasztókhoz, az otthonokba, akiktől a szennyezett víz szintén csőhálózaton jut a szennyvíztisztító telepekre, majd visszajut a természetbe. V. Németh Zsolt egy grafikon segítségével szólt arról, hogy az otthonokban a víz 38 százalékát tisztálkodásra használjuk, 33 százalékát a vécé öblítésére, 13 százalékát mosásra, 7 százalékát mosogatásra, 5 százalékát takarításra, öntözésre 2 százalékát és ivásra, főzésre szintén 2 százalékát. A csapvíz fogyasztása mellett több érvet is felsorolt: egészséges, biztonságos, kényelmes, fogyasztása környezetbarát, takarékos és a legolcsóbb üdítőital.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy hazánkban a közműves ivóvízszolgáltatás szinte a teljes lakosság számára elérhető, szennyvízelvezetéssel a háztartások 83 százaléka érintett országosan. A szennyvíztisztítás fontosságával kapcsolatban kiemelte, hogy léteznek olyan új tisztítási technológiák, amelyek alkalmasak lennének arra, hogy a tisztított szennyvizeket a mezőgazdaságban öntözésre használják. Magyarországon egy nyári napon 2 millió köbméter víz fogy. Ennek nagy részét nem vízfogyasztásra, hanem kocsimosásra, locsolásra, uszodák feltöltésére használják. Arra a kérdésre is választ adott az államtitkár, hogy miért fontos az ember számára a víz. Az egészséges szervezetnek napi 2-3 liter folyadékra van szüksége. Étel nélkül hetekig, míg víz nélkül 3-4 napig bírja az emberi szervezet. Az emberi test kétharmada víz, ebből 72 százaléka sejteken belül van, 20 százaléka a sejtek között, 8 százaléka a vérben található. – A tavalyi nyarat a magyar mezőgazdaság is megszenvedte az aszály miatt. A vízgazdálkodás jelenlegi legfontosabb feladata megtartani a vizeket a tájban, a folyók holtágaiban. Már nem lehet úgy gondolkodni, hogy a klímaváltozás az unokáinkra tartozik, mert mindenki már a saját bőrén érzi – zárta előadását V. Németh Zsolt.