– Az elmúlt hetekben több ezer sárvárival találkoztunk a támogató aláírások gyűjtésekor, akiknek ezúton is köszönjük a sok-sok támogatást, biztatást és javaslatot – mondta dr. Máhr Tivadar alpolgármester, aki hozzátette: számos lakossági kérés megoldásán már el is kezdtek munkálkodni – így például elkezdődik az Esze Tamás utcában a fekvőrendőrök cseréje, elkészültek a Laktanya utcai parkolók tervei – a többit beépítették a következő időszak tervei közé.

– Tovább építjük a város útjait, járdáit, vízelvezetési rendszereit, kiemelt figyelemmel a Kertváros és a belvárosi rész csapadékvíz-elvezetésére. A tervek közül példaként említhetném a Várkerület második ütemének befejezését, az Esze Tamás és Fekete-híd utcák felújításának elkezdését, az ipari parkhoz vezető nyugati elkerülő út és a sótonyi – ostffyasszonyfai útnál a körforgalom megépítését – mondta Kondora István polgármester.

Sárváron jó élni: innovatív megoldások, játszótérfejlesztések

Dr. Máhr Tivadar arról szólt, hogy tovább bővítik a parkolási lehetőségeket, a helyi közösségi közlekedésben új innovatív megoldásokat keresnek, folytatják a kerékpárosbarát fejlesztéseket, tovább viszik a játszótér-felújítási programot, amelynek keretében most tavasszal hét játszótérre is kerültek új eszközök. Megújítják a Sárvár Kártyát, új kedvezményeket biztosítva a sárváriaknak.

A közvilágítás, a biztonsági kamerarendszer és rendszámfelismerő rendszer fejlesztése kiemelt feladatunk. A Kertvárosban ebben már előre is léptünk, két kamerát is telepítettünk az Erdély és a Világos utcákba, a Petőfi utcai játszótér környékére is tervezzük

– tette hozzá az alpolgármester.

Kondora István arról beszélt, hogy Sárvár eddig is széleskörű szociális hálót működtetett, folyamatosan emelték a jogosultsági jövedelemhatárokat a támogatásoknál. – Továbbra is segítjük az időseket, a családokat és a rászorulókat, segítjük a fiatalokat tehetséggondozással, az ösztöndíjrendszer fenntartásával – húzta alá a polgármester.

– Szeretnénk előre lépni a közösségeinket szolgáló épületek, így például a volt zárda, a Bocskai utcai óvoda felújításában, és továbbra is támogatjuk a civil szervezeteinket, a sportot és a kultúrát – erről már dr. Máhr Tivadar beszélt, aki arról is szólt, hogy folytatják a párbeszédet a városunkban működő kisebb és nagyobb vállalatokkal, törekszenek a befektető-barát környezet kialakítására, újabb munkahelyek teremtésére.