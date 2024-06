Sárvárról és Kőszegről is indultak kormánypárti szimpatizánsok a fővárosba, hogy kiálljanak a béke mellett.

"Gyülekező a Békemenetre Sárváron" - osztotta meg szombaton posztját Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője. Az államtitkár Facebook-oldaláról azt is megtudtuk: kőszegi csapat is útnak indult, de más, észak-vasi települések is képviseltetik magukat a CÖF és CÖKA által tizedik alkalommal megszervezett tömegmegmozduláson.

Június 9-én Európa jövőjéről döntünk. A háborút meg kell állítani! Európának béke kell!

- írta Facebook-oldalán Básthy Béla, Kőszeg polgármestere.