A Zala (Szala) menti szeres településen 196 választásra jogosult állampolgár járulhat az urnákhoz június 9-én, egy szavazókörben, a templomszeri Kultúrházban. Polgármesteri címre csak a falu jelenlegi első embere, Lugosi Arnold József független jelölt pályázik.

Négy települési önkormányzati képviselőt is választanak; itt pontosan kétszeres a túljelentkezés, mert nyolcan mérettetik meg magukat. A jelenleg is tevékenykedő négy képviselő közül három fő, Forján Róbert Molnár Márk és Törő Miklós is újra indul. Rajtuk kívül még Belső Gábor, Csejka Andrea, Kovács Zsolt, László Attila és Varga Zoltán lesz választható (mindannyian független jelöltek).