ÖkoPlusz Fesztivál lesz június 14-15. között, mondta el Simon Ádám, elnök a H+ Média és Kulturális Egyesület részéről. Az ÖkoPlusz Hét keretében ismét programok lesznek Szombathelyen, a Kámoni Arborétumban és a Kámoni Fiókkönyvtárban – ezúttal már két napon át. Lesz kerekasztal-beszélgetés, bemutatók, de fürdőbomba és kvízek is. Szerveznek családi éjszakai túrát is az Arborétum területén, de ismerkedni lehet balkon- és gyógynövényekkel is. Nyolc helyszínen lesznek a programok, és még Molnár Piroskával, a Nemzet Színészével is lehet beszélgetni.

Művészeti csoportok jubileumi műsorán vehetünk részt: erről Góth Tibor Istvánné, a Napsugár Egyesület elnöke számolt be. Az egyesület célja az értelmi fogyatékossággal élők készség- és képességfejlesztése, érdekképviselete. Művészeti csoportjaik tevékenységét szívesen mutatják be rendezvényeken. Tizenöt éves jubileumi műsoruk június 27-én lesz Szombathelyen, szintén a Kámoni Arborétumban.

A Csoportos Zeneoktatásért Egyesület elnöke, Várhelyi Zoltán két hónapon át tartó eseményekre hívta fel a figyelmet. A Capito Gitárklub vezetője 1995 óta saját módszerével oktat zenét és hangszeres tudást. Szeptemberben már a hatodik tanévük kezdődik, különféle hangszereken. Három héten át a Kilences kávézó vendégei lesznek a júniusi csütörtök-péntekenként. Ezeken az alkalmakon játszanak is, majd egy kis „hangszersimogató”, azaz hangszer-kipróbálás, ingyenes oktatás is lehetséges lesz a jelen lévőknek.

Lócs kicsi, alig száz lelkes vasi község, de lakói is lelkesek: a Rózsafalu Civil Egyesület keretében több mint harmincan tesznek a szép környezetért. Buús Judit elnök és Reichardt Nikolett programszervező a IV. „Rózsák fesztiválja” kapcsán hívogatta az érdeklődőket a faluba, mely június 8-án kínál különféle élményeket. Lesz itt rózsaszirom-dzsem, rózsaszörp-limonádé, sütik, papírrózsa készítés, íjászat, csúzli, fotókiállítás, ezek mellett pedig kulturális rendezvények is. „Virágzó régiségek” is kínálják magukat, de lesz sok gyerekprogram, és aznap tartják az elkészült játszótér avatóját is, délután pedig kerékpáros túrán is részt vehetünk.