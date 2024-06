Amint arról már korábban írtunk, az IBO https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2024/05/dinnyes-oliver-kazahsztan-biologia-diakolimpia-utazas a világ legrangosabb nemzetközi biológiaversenye, amelyen az országok négyfős, középiskolai jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos, húszévesnél fiatalabb diákokból álló csapatokkal indulhatnak. A július 7-én Kazahsztánban kezdődő megmérettetés szaúdi versenyzői péntek óta Szombathelyen tartózkodnak. Rajtuk kívül fiatalabb tehetségek is érkeztek, a következő évek potenciális indulói.

Szaúd-arábiai diákok a Bolyai laboratóriumában

Fotó: Szendi Péter

Felkészítőiket, a Bolyai-iskola pedagógusait az ebédszünetben kérdeztük.

– Szaúd-arábiai válogatóversenyek helyezettjei érkeztek Magyarországra. Több mint tíz éve már hazánk is részt vesz a Nemzetközi Biológia Diákolimpián, onnan a kapcsolatunk. Amint a sportban, úgy a tudományos területen is az egyes országok szívesen szereznek tapasztalatot, új tudást, ismernek meg másféle gondolkodásmódot más államokban. A magas szintű oktatómunka és az iskolai labor felszereltsége is hozzájárult ahhoz, hogy szívesen jöttek Magyarországra. Megtiszteltetés számunkra, hogy minket választottak. Az oktatási minisztériumuk finanszírozza az ittlétüket, azt, hogy nem csupán saját hazájukban, hanem a világ több pontján, például Indonéziában is szereznek plusztudást. Az anatómia, a szövettan és az élettan területét érintettük: gerinctelen állatokat – férgeket, puhatestűeket, rovarokat, rákokat – boncoltunk, a gerincesek közül pedig halat – mindezeket az olimpia szabályzatának megfelelően. A napi kilenc tanórás elfoglaltságot adó felkészülés elméleti és gyakorlati vizsgával zárul – tudtuk meg.

A 16–18 éves diákok, akik a tanár urak meglátása szerint semmiben sem különböznek magyar társaiktól, szerdáig maradnak Szombathelyen. A vizsga után egy bolyais tanulók elleni focimeccs még belefér az idejükbe. Csütörtökön pedig már Szegeden a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban folytatják a tanulást: újabb ötnapos kurzuson vesznek részt, amely a molekuláris biológiára, genetikára, bioinformatikára koncentrál.