- A múlt héten ünnepeltük a hetvenedik születésnapom, eddig háborút még nem éltem át. Ez maradjon is így! – mondta a voksolás után. – Hat szépséges unokám és egy gyönyörű dédunokám van. Nagyon remélem, hogy ők is békében szeretetben nőhetnek fel, mint, ahogy mi neveltük a gyermekeinket, és bennünket a szüleink. Ehhez pedig béke kell. Anyaként az a legborzasztóbb és szinte feldolgozhatatlan érzés, amikor elveszti a lányát, fiát. Öt évvel ezelőtt, negyven éves korában az én gyermekem is elhunyt. Számunkra a nyugalom és a béke mindennél fontosabb!