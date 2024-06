Szeretem a fagyit, de koromból adódóan leginkább az olyanokat, mint a karamell, a csokoládé. Ezeket is szoktam kérni az eladóktól. Legutoljára Körmend belvárosában járva olyat választottam, amiről még nem hallottam, de külső megjelenése, szép meggyvörös színe elnyerte a tetszésemet. Megkérdeztem az eladótól, milyen ízre számíthatok. Legnagyobb meglepetésemre a válasz egy pici műanyag kanálon érkezett, kóstolót kaptam. Mivel ízlett, a szokásos karamell mellé ebből is kértem egy adagot a tölcsérembe. Ami a fagyinál sokkal jobban tetszett, az a „kereskedő úr” hozzáállása volt. Valami ilyet várnánk el mi, vásárlók mindenhol. Ám mivel ez hiú ábránd, megpróbálok minél többször Körmenden fagyizni, mert jólesik ez a kiszolgálás, és ráadásul a fagyijuk is finom!