A folytatásban Garas Kálmánt kérdezte Iván Csilla. A fotográfus mester és fotóművészről elmondta: tavaly jelent meg "...személyiségnek lenni a legtöbb..." című portrékönyve, melyet Répcelakon a művelődési házban, Szombathelyen a Képtárban és Budapesten, a Magyar Zene Házában is bemutattak. Ez év januárjában Zalaegerszegen, a Városi Kiállító- és Hangversenyteremben nyílt fotókiállítása. Februárban a Magyar Zene Házában megrendezett Kamarakiállításon mutatott be egy válogatást zenei portréiból. Március 15-e alkalmából Magyarország Köztársasági Elnöke értékteremtő művészi alkotómunkája, a hazai kulturális és szellemi élet meghatározó személyiségeit bemutató portréfotói elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetését adományozta neki. A vendégről kiderült: édesapja kovácsmester volt. Fia mégis a fotózást választotta hivatásaként, miután megismerkedett a fényképelőhívással. Portréfotós lett – portrékönyvében olyan híres emberekről készült képek is helyet kaptak, mint a vépi gyerekek által is ismert Gazdag Erzsi vagy Weöres Sándor. A velük való találkozásról is beszélt a fotográfus. S kiderült, Hatos Ferenccel is volt kapcsolata: a volt Úttörőházban (később Gyermekek Háza) ismerte meg, ahol 1975-től 2002-ig fotószakkört vezetett. A fotográfus 2002 óta óraadó az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszékén.

A vele szemben ülő diákoknak aktuális témát hozott fel: felhívta a figyelmüket a telefonos fényképezésnél lehetséges hibákra. Ő is szolgált jó tanáccsal: készítsenek minél több képet, és ha érdekli őket a fotózás, éljenek segítséggel, ismerjék meg az alapokat, mert anélkül nem lehet építkezni.

A délelőtti program zárásaként ismertették a Hatos Ferenc portré rajzpályázat eredményeit és díjazták a legkreatívabb arc- és testfestéseket.