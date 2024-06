Miniszter úr pénteken Szombathelyen két céghez is ellátogatott, ahol jelentős beruházásokat hajtottak végre. Hogyan látja Szombathely ipari, gazdasági fejlődését? Ezeknek a vállalatoknak a beruházásai elegek-e ahhoz, hogy Szombathely lépést tudjon tartani más vármegyeszékhelyekkel?

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a TDK Hungary Components Kft.-ben május 31-én

Az elmúlt években nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy Szombathelyre és a környékére is beruházó vállalatokat csábítsunk. Ebben a munkában sokkal inkább a parlamenti képviselőre, sem mint a városvezetésre támaszkodhattunk.

Megmondom őszintén nehezen tudom megérteni azt, amikor egy városvezetés nem a város lakóinak érdekét helyezi előtérbe, hanem egy-egy a kormányba való belerúgást előrébb lévőnek vagy fontosabbnak tart, mint hogy újabb, jól fizető, magas technológiai színvonalú munkahelyeket létesítsen a városban. Mindezzel együtt Szombathelyen csak a mai napon 32 milliárd forintnyi új beruházást jelenthettünk be.



Jól mutatja a magyar gazdaságpolitika sokrétűségét, hogy egy nagy, nemzetközi, globális területen vezetőnek számító vállalat, és egy közepes méretű, szombathelyi család által alapított, és azóta is általuk működtetett vállalkozás egy-egy beruházását adtuk ma át.

Azt hiszem, hogy a Vas vármegyeiek és a szombathelyiek is büszkék lehetnek magukra: amióta ez a beruházásösztönzési politika zajlik, 11 év alatt 55 nagyberuházás jött a megyébe, összesen 360 milliárd forintos értéket képviselve. Ezen beruházások sok ezer új munkahelyet hoztak létre, ráadásul a gyármentő programokkal és a Covid alatti beruházás-támogató programokkal több mint 10 ezer munkahelyet tudtunk megmenteni a megyében.

Ennek nyomán ma már Vas vármegye ipari termelése háromszorosa a 10 évvel ezelőttinek. Nem véletlen, hogy az egy főre jutó gazdasági teljesítmény alapján a vármegye most már a hatodik legfejlettebb térségnek számít Magyarországon. Ezt folytatni kell, s hogyha a megyeszékhelyen is olyan vezetőket választanak, akik a balhé és a veszekedés helyett sokkal inkább a kormánnyal való együttműködésben, s ezáltal a város fejlesztésében érdekeltek, akkor itt még sok nagyon értékes, nagy fejlesztést fogunk tudni végrehajtani.

Szombathelynek jó adottságai vannak, szakképzett a munkaerő, szorgalmasak a Vas vármegyeiek és az M86-os is új perspektívákat nyitott, illetve más közútfejlesztések is kilátásban vannak. Hogy látja, Szombathely mivel tudja leküzdeni a versenyhátrányát?

Ha megnézzük azokat a vármegyeszékhelyeket, amelyek itt a térségben találhatóak, és talán gyorsabban fejlődtek, mint Szombathely – Győr, Sopron, Veszprém, Zalaegerszeg –, akkor az látszik, hogy ezekben a városokban a városvezetés a város érdekeinek érvényesítésére, a városban élők érdekeinek kiszolgálására, és nem a politikai veszekedésekre fordította az időt.

Itt ebből a szempontból öt év, az nagyjából egy elherdált időszaknak minősíthető, de mivel előtte is jó időszaka volt a városnak, s azért a kormány mégiscsak hozott ide beruházásokat – néha a városvezetés ellenére is –, ezért aztán azt gondolom, hogy Szombathely is nagyon gyorsan fel fog tudni zárkózni a régióban lévő vetélytárs nagyvárosokhoz.

Előrelépést kell elérnünk abban, hogy a gazdaság, az ipar és az oktatási intézmények együttműködését eggyel magasabb szintre emeljük, mert ma már a beruházó vállalatok által az egyik legfontosabb szempontnak tartott kérdés az az, van-e elég munkaerő az adott területen. Vas vármegye – látszik a háromszoros ipari termeléséből is – gyakorlatilag a munkanélküliség szempontjából az országban az egyik legjobb helyzetben lévő vármegye. Ezért is fontos, hogy a munkaerő-utánpótlást ne a munkaerőpiacról tudják alapvetően megoldani a vállalatok, hanem az iskolai rendszerből kikerülő fiatalokkal. Emiatt kiemelt fontosságú, hogy a gazdaság és az oktatás kapcsolata a lehető legszorosabb legyen.