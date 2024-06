Megáll az ész, nem csak Szombahelyen, Európában is. Atomfegyverekről beszélni békében is veszélyes, háborúban pedig pláne. S mi a következmény? Az oroszok el is kezdték a hadgyakolatot a taktikai nukleáris fegyverekkel. Nukleris rakétából egy is elég, s vége mindennek