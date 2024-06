Nyolc órakor zsúfolásig megtelt a Látogatóközpont nagyterme – sőt, tucatnyi pótszékre is szükség lett hamarjában. Örömteli érzés volt látni a sok kisebb-nagyobb gyerek várakozó tekintetét és több szülő arcán is izgatottság feszült. Az első előadást Edelényi Flóra tartotta, „Az éjszaka lakói – mit rejtenek az őrségi erdők?” címmel. Mit láthatunk, mit hallhatunk a hamarosan induló túránk során? Erről szólt az ismeretterjesztő előadás, melyben számos érdekes, sőt lenyűgöző részletet hallhatott-láthatott a kíváncsian figyelő közönség.

Forrás: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

„Ismerkedjünk meg az őrségi erdők rejtőzködő démonával!” – invitálta pár perc szünet után a megjelenteket Gruber Ágnes. Az ő ismeretterjesztő vetítése néha tényleg egészen démoni volt: a vadmacskák néhol rejtélyes, néha félelmetes, néha meg lebilincselő életét mutatta be, sok-sok képpel és videókkal. Jó hír, hogy már az Őrségben is megfigyeltek példányt, de mindenkit felkészítettek, hogy a találkozás szinte kizárt: rendkívül óvatos, embert kerülő állatok ezek.

No és mit rejthet a láp éjszaka? Lidérceket, tündéreket? Lámpás-bakancsos közös sétára vezették negyed tíz körül a nagy létszámú csapatot a Tőzegmohás láprét tanösvényen. Meghallgathattuk az éjszaka hangjait, szentjánosbogarak százai nyűgöztek le, és közben még a csillagos égboltban is gyönyörködhettünk. Közben meg-megállva egészen érdekes részletek derültek ki a lápról és lakóiról: sokatmondó, hogy a kisebb és nagyobb gyerekek is némán, figyelmesen hallgatták Tüske-Csáky Júlia túravezető kiváló, lebilincselő előadását.

Tíz óra után az utolsó program kezdődött, megint a Lápréten. Az Őrség híres egyedülálló lepkevilágáról: nappal sok színpompás lepkét láthatunk a tavaszi-nyári réteken. Kiderült, hogy vannak olyan éjszakai lepkék, amelyeket könnyedén megfigyelhetünk lámpafénynél, egy nagy fehér „lepedő” segítségével. Dr. Szentirmai István és Bedenek Tamás vezetésével nyílt alkalom tanulmányozni és megismerni ezeket a különleges rovarokat.

