Szombathely büszkeségei - taroltak az országos tanulmányi versenyeken a városi diákok - fotók

Országos ének, történelem és szónokversenyt is nyert szombathelyi diák az elmúlt félévben, de ezen kívül is számos kimagasló helyezést kaptak városunk tanulói - többen közülük továbbjutottak nemzetközi fordulókba is. Ma délután a Városháza nagytermében rendezett ünnepség a kimagasló eredményt elérő diákokról és felkészítő tanáraikról szólt, dr. Nemény András polgármester köszöntötte és jutalmazta a sikeres tanulókat és pedagógusaikat.

Csabai Bernadett

Forrás: Szendi Péter

Van ok a büszkeségre, ugyanis a szombathelyi diákok remekül szerepeltek a különböző országos tanulmányi versenyeken ebben a tanévben. Többen nemzetközi szintű megmérettetésre is tovább jutottak. Összesen 15 helyi iskola diákjai részesültek elismerésben a Városháza nagytermében tartott ünnepségen. Név szerint a Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a Vas Megyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium, a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázum és Technikum, a Kisalföld Agrár Szakképzési Centrum Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Technikum és a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola, a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum, a Vas Vármegyei SzC Gépipari és Informatikai Technikum, a Savaria Technikum, a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium, a Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum, a PTE Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, az Oladi Általános Iskola, a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanulói és felkészítő tanáraikat kaptak jutalmat ma délután.

Szombathelyi diákok díjazása Fotók: Szendi Péter

Szombathelyi eredmények országos tanulmányi versenyeken - a teljes lista Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumból elismerésben részesült: Pájer Levente - az Európai Junior Informatikai Olimpia válogatóversenye országos döntő 5. helyezéséért és a Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási Verseny országos döntő 3. helyezéséért. Felkészítő tanárai: Auer Péter és Nikházy László.

Szalai Panni - az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny: Történelem országos döntő 1. helyezéséért Felkészítő tanára: Kukor Ferenc.

Németh Marcell - a Nemzetközi Informatikati Olimpia 2023. nemzetközi döntőben bronz minősítésért és a Romanian Masters of Informatics 2023 bronz minősítésért. Felkészítő tanára: Dobre Norbert.

Káldy Fruzsina: az Nemzetközi Kémiai Torna magyar csapat tagja, augusztusban országunkat képviseli a Mexikóban megrendezésre kerülő nemzetközi fordulón.

Dinnyés Olivér: a Nemzetközi "Brain Bee" verseny országos forduló 3. helyezéséért. Nemzetközi Biológiai Olimpia magyar csapat tagja, júliusban országunkat képviseli a Kazahsztánban megrendezésre kerülő nemzetközi fordulón.

A Vas Megyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégiumból elismerésben részesült: Wagner Kevin - az OSZKTV /Országos Szakképző Iskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2. helyezéséért. Felkészítő tanára: Bősze-Lákics Krisztina. A Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskolából elismerésben részesült: Pichler Panna - a XI. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny 2. helyezéséért. Felkészítő tanára: Nagylaki Orsolya.

Lipi Lilla Dorottya - a XVII. Országos Friss Antal Gordonkaversenyen elért I. helyezésért + Zeta különdíjért. Felkészítő tanára: Pálköviné Békefi Cecília.

Gaál Csenge - a XVI. Országos Gitárversenyen I. helyezésért. Megnyerte Dr. Vass Bence különdíját, egy pécsi koncert fellépést. Az Eötvös Alapítvány különdíját, egy fesztivál bérletet. Továbbá a verseny fődíját, egy Gulyás László által készített mester hangszert. Felkészítő tanára: Horváth László. A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázum és Technikumból elismerésben részesült: Pais-Horváth Péter a Jan Vychytil Nemzetközi Csellóversenyen elért 2. helyezéséért. Felkészítő tanárai: Pálkövi Ágnes, Kóta Donát.

Herle Zsófia a IX. Országos Énekversenyen elért 1. helyezéséért. Felkészítő tanára: Czeller Krisztina.

Kerti Júlia a IX. Országos Énekversenyen elért 2. helyezéséért. Felkészítő tanára: Czeller Krisztina.

Bálint Dorka a XXVI. Országos Mintázásverseny 3. helyezéséért. Felkészítő tanárai: Koller László Károly, Sziebert-Tóth Judit, Veres Márton Vitéz. A Kisalföld Agrár Szakképzési Centrum Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumból elismerésben részesültek: Willems Patrícia Marie a z OSZTV (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny) 1. helyezéséért. Felkészítő tanárai: Kovács Nikoletta, Kovácsné Kalmár Katalin, Ragasitsné Németh Beáta.

Imre Laura a z OSZTV (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny) 3. helyezéséért. Felkészítő tanárai:Kovács Nikoletta, Kovácsné Kalmár Katalin, Ragasitsné Németh Beáta.

Horváth Rebeka Fanni az SZKTV (Szakma Kiváló Tanulója Verseny) 1. helyezéséért. Felkészítő tanárai: Baján Krisztina, Mészárosné Polgár Klaudia.

Zsigmond Krisztián Rajmund a z Országos Tudományos Diákkonferencia 1. helyezésért és a Csapó Dániel Emlékversenyen elért 1. helyezéséért. Felkészítő tanára: Szalai Zoltán.

Bódai Sándor a Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékversenyen elért 2. helyezéséért. Felkészítő tanárai: Varga Róbert, Lakatár Regina.

A Kisalföld Agrár Szakképzési Centrum Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumból elismerésben részesültek: Bartl Balázs az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Parképítő és fenntartó szakmában elért 1. helyezéséért. Felkészítő tanára: Hende Tamás.

Barasits Dávid a Flora Kupa Virágkötészeti országos versenyen elért 1. helyezéséért és a Savaria Floriadae Fiatal Virágkötők versenye nemzetközi versenyen elért I.helyezéséért, az Asztaldísz kategóriában elért 3. helyezett egyéni összetett kategóriában. Felkészítő tanárai: Seres Györgyi és Botos Andrea

Ágh Barbara a Flora Kupa Virágkötészeti országos versenyen elért 2. helyezéséért. Felkészítő tanára: Seres Györgyi

Horváth Bálint a Flora Kupa Virágkötészeti országos versenyen elért 3. helyezéséért. Felkészítő tanára: Seres Györgyi.

Bartl Balázs és Kampel Ádám a Skills előválogató Kertépítés szakmában országos Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Parképítő és fenntartó szakmában elért 1. helyezéséért, valamint a Savaria Parcum Fiatal Kertépítők Országos versenyen elért 3. helyezéséért. Felkészítő tanáruk: Soós Péter.

Bödör Áron, Horváth Ákos a Savaria Parcum Fiatal Kertépítők Országos csapatversenyen elért 2. helyezéséért. Felkészítő tanáruk: Soós Péter.

Horváth Bálint a Savaria Floriadae Fiatal Virágkötők versenye nemzetközi versenyen elért kézben kötött csokor kategóriában III. helyezés, Asztaldísz kategóriában II. helyezés, Ajándék kategóriában III.helyezés, Egyéni összetett kategóriában II.helyezést ér el. Felkészítő tanára: Botos Andrea.

Asbóth Alexa a Savaria Floriadae Fiatal Virágkötők versenye nemzetközi versenyen elért 2. helyezéséért ajándék kategórában. Felkészítő tanáruk: Botos Andrea.

A Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikumból elismerésben részesült: Joó Adél Liliom a Szakma Sztár Fesztivál Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Irodai titkár szakmacsoportban elért 3. helyezéséért. Felkészítő tanárai: Nagyné Giczi Éva, Koncz Ágnes, Cseke Gyöngyi

A Vas Vármegyei SzC Gépipari és Informatikai Technikumból elismerésben részesültek: Rákos András az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért 3. helyezéséért. Felkészítő tanárai: Pilnay Sándor, Major László.

Bognár Márton Krisztián az Országos CNC Programozás és Gépkezelés Szakmai Versenyen elért 1. helyezéséért Felkészítő tanára: Koszár Zsolt. A Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Savaria Technikum és Kollégiumból elismerésben részesül: Németh Gergő Ferenc a Szakma Sztár/OSZTV autószerelő versenyen elért 3. helyezéséért és az EuroSkills autószerelő versenyen elért 3. helyezéséért. Felkészítő tanárai: Haklits Tamás, Sümegi Tamás.

Domina Máté és Udvardi Gergő az Autószerelő Szakmák Országos Versenye ASZTV versenyen elért 3. helyezéséért. Felkészítő tanáruk: Haklits Tamás. A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumból elismerésben részesülnek: Czenki Márk a Kölcsey Ferenc szónokversenyen elért 1. helyezéséért . Felkészítő tanára: Nagy Attila.

Czenki Márk, Süle Dávid és Brunetto Giulio az MCC Vitázz! Versenyen elért 2. helyezésükért. Felkészítő tanáruk: Nagy Attila. A Vas Megyei Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Technikumból elismerésben részesült: Bubreg Doroti, Horváth Janka, Tóth Csenge, Vincze Kinga és Péntek Réka Veronika a CIB Bank és Torinoi Múzeum által meghirdetett SAVE nagykövet versenyen elért országos 1. helyezésükért. Felkészítő tanáruk: Majorné Kellner Mónika. A PTE Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskolából elismerésben részesülnek: Balogh Boglárka a EuroSkills Herning 2025 válogatóverseny oszágos döntő elért országos 1. helyezéséért. A nemzetközi versenyen képviselheti Magyarországot a Health and Social Care kategóriában. Felkészítő tanára: Tóth Judit. Boglárkával mi is készítettünk interjút, itt lehet elolvasni.

Horváth Enikő a II. Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny országos döntőjén a Klinikumi és szakápolástani ismeretek/Sebészet és határterületeinek ápolástana területen elért 1. helyezéséért. Felkészítő tanára: Szolyákné Skoda Marianna. Az Oladi Általános Iskolából elismerésben részesült: Erős Nimród az Öveges József Kárpát-medencei Fizikaversenyen elért 3. helyezéséért. Felkészítő tanára: Nemes Emilné. A Paragvári Utcai Általános Iskolából elismerésben részesült: Linhárt Léna Anna a Simonyi Zsigmond Helyesírási versenyen elért 2. helyezéséért. Felkészítő tanára: Nagyné Kovács Ildikó.

A Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolából elismerésben részesült:

Kelemen Alex a XXXII. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan versenyen elért 1. helyezéséért és az Országos Történelem Tanulmányi Versenyen elért 2. helyezéséért. Felkészítő tanárai: Varga Andrea Stefánia, Németh Erzsébet.

