A Fidesz nagy port kavart szórólapjáról kérdezte Roznár Gyöngyi, a nyugat.hu főszerkesztője Lenkai Nórát, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjét, hogy tudott-e a szombathelyi postaládákba került háborús szórólapokról, támogatta-e azokat tiszta lelkiismerettel. A kormánypártok polgármesterjelöltje mielőtt válaszolhatott volna, többen hangosan elkezdtek bekiabálni a nézők közül, hangos morajlással kívánták nyomás alá helyezni. Ilyen más polgármesterjelölttel nem történt az egész vita alatt: azon Balassa Péter, a Jobbik országgyűlési képviselője, a Konzervatívok Egy Jobb Városért Egyesület jelöltje, Danka Lajos, a Mi Hazánk színeiben és Nemény András polgármester, polgármesterjelölt (ÉSZ) is részt vett. A vitát a Soros György alapítványa által is támogatott nyugat.hu szervezte. A dollármédia támogatásáról itt írt a Magyar Nemzet, a nyugat.hu-t működtető egyesület milliós külföldi támogatásairól korábban lapunk is beszámolt.

A Magyar Nemzet összegezte, a dollármédián belül hova kerültek külföldi pénzek

Fotó: VN

Lenkai Nóra hangsúlyozta:

Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban (...) Európában pattanásig van feszülve a helyzet. Én nem szeretnék háborút, nem szeretném, amit az Európai Néppárt vezetője mond, hogy küldjünk a frontra nőket, férfiakat és háborúzzanak...

- mondta, de itt már ismét hangos morajlás zavarta beszédét a közönség soraiból. Füttyszóval is próbálták elnémítani a kormánypárti politikust, hogy részletesen beszélhessen az Európát és Magyarországot fenyegető háborús veszélyhelyzetről. Lenkai Nóra - amikor végre hagyták ismét szóhoz jutni -, úgy reagált:

Én nagyon szeretném, hogy béke legyen, ha megtartanánk a békét, bár most éppen nem a békéről szólt itt a füttyögés, de szeretnénk megtartani ezt Magyarországon és a városban is, hiszen ez nem a mi háborúnk

- jelentette ki Lenkai Nóra.

Nemény András egy kósza mondattal leháborúpártizta Melega Miklóst

Nemény András is megszólalt az ügyben, azt mondta: - Az Európai Néppártnak tagja a KDNP, akinek a helyi képviselője Melega Miklós - mondta a politikus, aki egy kósza mondattal azt is elhintette, hogy dr. Melega Miklós háborúpárti politikus. Igaz, gyorsan hozzátette: nyilván nem. A nézőben ennek ellenére ott maradhatott kijelentése, hiszen Nemény András arról nem beszélt: Semjén Zsolt, a KDNP elnöke világossá tette: a KDNP azért foglal helyet az Európai Néppártban, hogy a béke álláspontját erősítse.

Semjén Zsolt, Melega Miklós, Lenkai Nóra és a Fidesz-KDNP pártszövetség több szombathelyi politikusa ott volt a június 1-jei békemeneten, a szombathelyi "civil szervezet", az ÉSZ "pártpolitikán felül álló" politikusairól ugyanakkor egy képet sem láttunk, hogy részt vettek volna a CÖF és a CÖKA által szervezett béke melletti megmozduláson.

A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje a vitán is megismételte: a háborúpárti baloldali pártok tagjai az ÉSZ politikusai, jelöltjei. Érdekes módon, azután rögtön elvette tőle a szót a nyugat.hu főszerkesztője.