A szombathelyi postaládákba a napokban került a Fidesz szórólapja, amin világossá teszik a szombathelyiek számára: aki az Éljen Szombathely képviselőjelöltjeire és Nemény Andrásra szavaz, az a háborúra szavaz.

Szombathelyen szórólapon hívta fel a figyelmet a Fidesz a választás tétjére

Fotó: VN

Gyurcsány a háború embere. Nemény Gyurcsány embere. Aki rá szavaz, az a háborúra szavaz

- olvasható a szóróanyagon, amin Gyurcsány Ferenc és Nemény András szombathelyi városházán készült közös fotója is látható.

Kétségtelen: a Fidesz szórólapja kiverte a biztosítékot a baloldalon. Czeglédy Csaba Facebook-oldalán közölte, feljelentést tett "Illés Károly és egyelőre ismeretlen bűntársai ellen háborús hírveréssel elkövetett háborús uszítás, valamint köznyugalmat súlyosan megzavaró közveszéllyel fenyegetés bűncselekményi gyanúja miatt".

Illés Károly Czeglédy feljelentését úgy kommentálta: (...) sokkal nagyobb baj, hogy éppen a háború veszélyére figyelmeztető, egyedüli pártként a béke mellett kiálló Fideszt és annak jelöltjét támadja".

Ma már mindenki előtt ismert, hogy Brüsszelben egyre őrültebb háborúpárti ötletek vannak napirenden, amely ellen a Fidesz képviselői a magyar emberek nevében tiltakoznak. Aki a béke melletti kiállás miatt feljelentést tesz, egyértelműen a háború pártján áll.

- írta Illés Károly.

Nemény András szerint ez hazugság

Nemény András Facebook-oldalán reagált a szórólapra, igaz, annak csak az alsó részét osztotta meg képként követőivel. Ahhoz azt írta:

A mai nap a Nemzeti Összetartozás Napja, amit a szombathelyi Fidesz egy gyűlölködő, uszító szórólappal "ünnepelt" meg.

👉 Aki az elmúlt öt évben megismert, tudja hogy mindez hazugság. Tudja, hogy én a végletekig a megegyezésre, a békés megoldásokra törekszem, legtöbbször sikeresen.

👉 Most sem veszem fel a kesztyűt, mert a vasárnapi választás után másnap újra együtt kell dolgoznunk Szombathely érdekében.

Kérte azt is, hogy támogassák őt a június 9-ei választáson.

Gyurcsány, Dobrev, Márki-Zay a szombathelyi városházán

Lapunk is többször számolt be arról, hogy a DK, az MSZP, az LMP és a Momentum pártpolitikusait tudhatja soraiban az Éljen Szombathely jelölő szervezet. Tagadhatatlan az is, hogy 2019 óta - amióta Nemény Andráséknál van a város kulcsa - az országosan ismert baloldali pártpolitikusok egymásnak adták a szombathelyi városháza kilincsét: Gyurcsány Ferenc és a DK országgyűlési frakciója a szombathelyi polgármesteri hivatalban tartotta kihelyezett ülését. De megfordult Szombathelyen Donáth Anna, a Momentum EP-listavezetője, a DK-MSZP-Párbeszéd EP-listáján szereplő Dobrev Klára és Tüttő Kata, az LMP EP-listavezetője, Ungár Péter is. Jakab Péter szombathelyi utcafórumán is ott volt Nemény András, mint ahogy Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter mellett is láthattuk.