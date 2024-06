Egy olvasótól kapta szerkesztőségünk a fotót, amin látszik: egy rendőrségi autó mellett áll Tóth Kálmán, az Éljen Szombathely Egyesület elnöke, a szentkirályi, bogáti városrész jelenlegi önkormányzati képviselője.

Tóth Kálmán önkormányzati képviselő a pénteki rendőrségi intézkedés helyszínén

Fotó: VN/Olvasó

A Bogáti utcában a helyszínre érve a villogó kék lámpa fénye jelezte, az út szélén még zajlik a rendőrségi intézkedés. A Toyota Auris típusú személygépkocsin a Nemény Andrást népszerűsítő reklámfelirat messziről látszódott, az autónál egy hölgy állt. Tóth Kálmán akkor nem tartózkodott a helyszínen. Pár perccel később még a Bogáti utcában találkoztunk vele, a fanyar alkoholszag hamar megcsapta az ember orrát, amikor a politikus közelébe lépett. Kérdésünkre: mi történt?, úgy válaszolt: "Semmi". Majd azt is hozzátette:

Nem érdekel, mit hallottatok, tróger csapat vagytok.

Tóth Kálmán kérdésünkre cáfolta, hogy az autóban ült volna, amikor a rendőrök megállították a gépjárművet, és a sofőrt megszondáztatták. Állítása szerint akkor egy barátjával volt. Elhangzott az is:

Semmit se hallhattatok hivatalosan. Amit hallottatok, az mind csak elbeszélés.

Ennél a pontnál kivette Tóth Kálmán a Vas Népe újságírója kezéből a hangfelvevőként szolgáló telefont és kinyomta a felvétel gombot, így az utána elhangzottakat nem tudtuk rögzíteni, az eszközt a politikus többszöri kérés után adta csak vissza.

Felmerülhet a járművezetés tiltott átengedésének gyanúja

Tóth Kálmán 2023-ban egy Toyota Auris típusú járművet vásárolt - ezt az idei vagyonnyilatkozatából tudjuk. Ilyen típusú gépjárművet állítottak meg a rendőrök is. Meg nem erősített információink szerint az ügyben felmerülhet a járművezetés tiltott átengedésének gyanúja is: hiszen ha a Toyotát vezető sofőr szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb érték előidézésére alkalmas szeszes ital fogyasztásából származó alkoholt mutatnak ki, akkor felmerül a gépjármű tulajdonosának, illetve üzembentartójának a büntetőjogi felelőssége. A BTK szerint ez akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.