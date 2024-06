A Szövetkezeti Nap résztvevőit Talasz Csilla, a Mezőgazdasági Termelők Vas Megyei Szövetség elnöke köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, mennyire fontos a szövetkezeti szellem ápolása és továbbadása a jövő generációi számára. „Végigtekintve az emberiség történetén, kitűnik, hogy az emberi összefogás szükségessége már a legkezdetlegesebb korok óta napjainkig jelentős tényezője volt a gazdasági életnek." – emelte ki Talasz Csilla. Idén két szakember részesült elismerésben: a Magyarországi Szövetkezeti Szövetség (MOSZ) emlékérmét nekik Talasz Csilla nyújtotta át.

Talasz Csilla köszönti a résztvevőket a Szövetkezeti Napon

Fotó: © Cseh Gábor

Emlékérmek átadása a Szövetkezeti Napon

Bodorics Pál, a Répcevölgye 2001 Kft. ügyvezetője, több mint négy évtizedes pályafutását ünnepelte. 1982 óta szorosan kötődik a Répcevölgye Mezőgazdasági Termelőszövetkezethez, ahol először szervező üzemmérnökként, majd agrármérnökként dolgozott, mielőtt 2004-ben visszatért a Kft.-hez elnökként és tulajdonosként. Bodorics Pál nemcsak szakmai elhivatottságáról ismert, hanem jelentős civil tevékenységéről is, hiszen a Vadászkamara megyei alelnökeként is tevékenykedik. „Munkáját mindig maximális elkötelezettséggel és odaadással végezte, és a fiatal generáció szakmai fejlődésének támogatása mellett a társadalmi felelősségvállalás terén is kiemelkedőt nyújtott” – méltatta Talasz Csilla az ünnepeltet.