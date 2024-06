Vasvár a tegnapi napon megkapta az engedélyt a légi irtáshoz szükséges vegyszer használatára, ezért önkormányzati költségen légi szúnyoggyérítést végzünk, a tervek szerint a jövő hét folyamán – tudtuk meg Tóth Balázstól, Vasvár polgármesterétől.

- Mégis lesz légi szúnyoggyérítés - tudtuk meg Tóth Balázstól, Vasvár polgármesterétől.

Fotó: Szendi Péter

Mégis lesz légi szúnyoggyérítés

Mint írtuk, a város korábban is igényelte a légi gyérítést, de arra nem kaptak engedélyt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól. Tóth Balázs úgy fogalmazott, az országos szervtől már nem vártak a légi irtásra, magánvállalkozót kerestek meg a kéréssel, ugyanakkor a katasztrófavédelem engedélyére továbbra is szükség van a vegyszer használatához. Elmondta, többszöri igénylés és próbálkozás után, tegnapi nap megkapták az ideiglenes engedélyt a légi gyérítéshez szükséges vegyszer használatára november elsejéig, tehát mégis lesz légi gyérítés a településen.

Mit mondanak a lakosok?

Az Országos Katasztrófavédelem a héten közzétette, hol végeznek földi szúnyoggyérítés a vármegyében, erről itt írtunk. Olvasóink körében nagy volt a felháborodás, többek szerint ez a légi gyérítés nélkül semmit nem ér, csak kidobott pénzt az ablakon, és sok eredményt nem várnak tőle. Egy másik kommentelő viccnek nevezte a földi gyérítést és olyan is volt, aki szerint nem öli meg a szúnyogokat az irtás ezen formája, csak agresszívabbak lesznek tőle a vérszívók.

„Szerintem minden településen minden lakó hajlandó lenne fizetni, csak hogy élvezze a nyári estéket, de egyszerűen felzabálják az embert a szúnyogok. A légi szúnyogirtás a hatékonysága miatt fontos, valamint a jövőben az új betegségeket terjesztő szúnyogok térhódítása miatt meg szinte elengedhetetlen lenne.” – fogalmazott egy olvasónk.

Az emberek nagy része teljes vállszélességgel kiállt a légi gyérítés mellett, de a „másik oldal” is képviseltette magát, elvétve ezt ellenző véleményekkel is találkoztunk: „Azon háborog mindenki, hogy a földi gyérítés semmit nem ér. Csak megint pont a lényegről terelődik el a hangsúly. Teljesen természetes módon beveszi mindenki, sőt még követelik is, hogy egy idegölő mérget szórjanak szét nyugodtan mindenre és mindenki elhiszi, hogy ennek semmilyen élettanilag káros hatása nincs – kifogásolta egy olvasónk, akinek volt, aki osztotta a véleményét: idegméregnek nevezte az ehhez használt szert. Egy másik hozzászóló aggodalmát fejezte ki a madarak táplálékával kapcsolatban:

„A fecskék meg dögöljenek éhen, nemde? Engem még a sarkvidékről is megtalálnak a szúnyogok, vakarózom, mint a rühes kutya, de inkább az én véremet szívják, minthogy elvegyék a madarak eledelét.” – írja. - A madárállományunk vészesen fogy és még tovább irtanátok? A vizek mellől nem lehet kiirtani a szúnyogot, ha hetente kapjátok az idegmérget, akkor sem, ellenben a természet súlyos károkat szenved tőle és mi is, emberek!"

Összességében az emberek többsége a légi szúnyogirtást támogatja hatékonysága miatt, de vannak, akik az egészségügyi és környezeti kockázatokra hívják fel a figyelmet és természetvédelmi szempontokkal érvelnek a légi szúnyoggyérítés ellen.